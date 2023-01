Dschungelcamp 2023 gestern am 23. Januar: Ist jemand rausgeflogen?

Drei Promis sind beim "Dschungelcamp" 2023 bisher rausgeflogen. Gestern am 23. Januar 2023 gab es bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" aber eine Überraschung.

Ekelprüfungen, Streit und persönliche Dramen - das gibt es alles auch dieses Jahr wieder bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES). Mittlerweile müssen die Kandidaten beim Dschungelcamp 2023 außerdem zittern, nicht genug Anrufe von den Zuschauern zu bekommen. Das bedeutet nämlich, dass sie raus sind aus der Sendung - zumindest normalerweise.

Dschungelcamp 2023 gestern: Ist jemand rausgeflogen am 23. Januar 2023?

Die wenigsten Stimmen bekam beim Dschungelcamp gestern Cecilia Asoro. Eigentlich hätte sie damit gehen müssen - hatte aber Glück. Die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen verkündeten, dass an Tag 11 niemand gehen müsse - und begründeten das damit, dass es 2023 ja eine IBES-Folge mehr gebe.

Cecilia Asoro durfte also bleiben - muss aber weiter um ihren Verbleib im Camp bangen. Schließlich soll am 24. Januar wieder ein Promi rausgewählt werden.

Dschungelcamp 2023: Wer ist raus?

Im Laufe der Dschungelcamp-Sendetermine sind bisher drei Promis ausgeschieden. Zuerst musste Verena Kerth gehen, dann folgten Markus Mörl und Tessa Bergmeier. Das sind die ausgeschiedenen Kandidaten im Überblick.

Verena Kerth

Markus Mörl

Tessa Bergmeier

Welche Kandidaten sind beim Dschungelcamp 2023 noch dabei?

Da es beim "Dschungelcamp" gestern am 23. Januar 2023 keinen Abgang gab, sind weiterhin diese neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, die damit alle weiterhin auf den Sieg hoffen dürfen:

Jana Pallaske

Claudia Effenberg

Lucas Cordalis

Jolina Mennen

Cosimo Citiolo

Cecilia Asoro

Papis Loveday

Djamila Rowe

Luigi "Gigi" Birofio

Dschungelcamp 2023 gestern: Was ist noch bei IBES an Tag 11 passiert?

Papis Loveday, Lucas Cordalis und Gigi Birofio mussten bei der "Alptraumfahrt" antreten. Bei dieser Prüfung mussten sie in einer Rakete mit mehreren Stockwerken Sterne bergen. Natürlich kam das nicht ohne Ekel-Faktor aus: 70.000 Tiere befanden sich nämlich ebenfalls in der Rakete - vor allem Käfer. Gigi war gar nicht begeistert: "Ey, das sind Dinosaurier und keine Ameisen." Am Ende holten die drei Kandidaten aber sechs von neun Sternen.

Und auch nach dem Abgang von Tessa Bergmeier gab es weiterhin Spannungen zwischen den Kandidaten. Es kam zum Streit zwischen Jana und Papis. Papis war nämlich etwas genervt von Janas Schnips- und Trommel-Darbietung. Die Kandidatin holte dann direkt zum Rundumschlag aus und kritisierte das Dschungelcamp-Konzept: "Für mich ist einfach das Maß voll. Was hier zum Teil stattfindet, ist nicht mehr menschlich". (sge)