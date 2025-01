Dschungelcamp 2025: Pierre Sanoussi-Bliss will in Australien das absolut Neue für sich entdecken

Seit dem 24. Januar 2025 ist die TV-Show „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ auf die Fernsehbildschirme zurückgekehrt. Die 18. Staffel wird wieder vom gewohnten Drehort in Australien aus gesendet. Moderiert wird die Show von Sonja Zietlow und Jan Köppen. Die Übertragung des Dschungelcamps übernimmt wie gewohnt RTL. Außerdem bietet der Sender einen Live-Stream über die Plattform RTL+ an.

Eine Neuerung gibt es beim Dschungelcamp 2025. Die Sendetermine der Show hat RTL nach vorn verlegt: Alle 17 Folgen sind täglich zur Primetime um 20.15 Uhr zu sehen. Die Staffel startete mit einer dreistündigen Live-Show, in der sich die Kandidatinnen und Kandidaten bereits den ersten Herausforderungen stellen mussten. Wie bisher können die Zuschauerinnen und Zuschauer per Telefonvoting entscheiden, welche der 12 IBES-Kandidatinnen und Kandidaten an den Prüfungen teilnehmen und wer das Camp verlassen muss.

Das Finale der diesjährigen Staffel ist für Sonntag, den 9. Februar 2025 geplant. An diesem Abend entscheidet das Fernsehpublikum, wer als Sieger oder Siegerin aus dem Dschungelcamp hervorgeht und die Krone sowie 100.000 Euro mit nach Hause nimmt.

Mit dabei in der 18. Staffel ist Pierre Sanoussi-Bliss. In diesem Artikel erfahren Sie Wissenswertes über den Schauspieler.

Filme und Theater: Pierre Sanoussi-Bliss ist Schauspieler

Pierre Sanoussi-Bliss ist Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor. Bekanntheit erlangte er vor allem als Schauspieler in der ZDF-Serie „Der Alte“, doch er wirkte auch in zahlreichen Filmen und Theaterproduktionen mit. Er sagt RTL gegenüber, dass er mehr als 40 Jahre Erfahrung als Schauspieler hat. Im Rahmen des Theaters war er an einigen Orten tätig. Viel Zeit verbrachte er aber vor allem am Staatsschauspiel Dresden und zuletzt an den Hamburger Kammerspielen sowie am Theater in Salzburg. Im Laufe seines Lebens spielte er auch in vielen Filmen mit, dazu zählen unter anderem: „Keiner liebt mich“, „Bin ich schön?“ oder „Die Friseuse“. In den vergangenen Jahren widmete er sich weniger der Schauspielerei, sondern dem Produzieren von eigenen Filmen als Drehbuchautor oder Regisseur.

Pierre Sanoussi-Bliss war fast 20 Jahre lang „Der Alte“

Für die Meisten dürfte Pierre Sanoussi-Bliss durch die ZDF-Serie „Der Alte“ bekannt sein. Der Schauspieler verkörperte von 1997 bis 2015 die Rolle des Kriminaloberkommissars Axel Richter. Nach 18 Jahren in seiner Rolle wurde sein Vertrag jedoch nicht verlängert und er wurde in der Serie durch einen jüngeren Schauspieler ersetzt. Seine Verärgerung darüber reichte so weit, dass er und ein weiterer Kollege vor Gericht zogen, um gegen den Rauswurf zu klagen. Das Bundesarbeitsgericht wies die Klage jedoch ab.

Pierre Sanoussi-Bliss hat an vielen Hörspielen mitgewirkt

Ein weiteres Steckenpferd des Schauspielers und Autors sind Hörbücher. Bereits 1987 erhält er im Rundfunk der DDR eine Nebenrolle in „Der Weg ins verheißene Land“. 2019 nahm er die Sprecher-Tätigkeit wieder auf und war seither an zahlreichern Hörspiel-Produktionen beteiligt. Zu seinen Sprecher-Jobs gehören unter anderem Rollen in: Abdulrazak Gurnah‘s „Das verlorene Paradies“ oder als Märchenerzähler bei der App Tjafimi.

Pierre Sanoussi-Bliss: Steckbrief - Herkunft und Größe

Am 17. August 1962 wurde Pierre Sanoussi-Bliss in Ost-Berlin als Sohn eines guineischen Diplomaten und einer damals in der DDR lebenden Lehrerin geboren. Er absolvierte seine Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ in Berlin. Von da an wirkte er in zahlreichen Theater- und Filmproduktionen mit. Nach seiner aktiven Schauspielerzeit begann er Drehbücher zu schreiben und Regie-Jobs zu übernehmen. Neben seiner beruflichen Tätigkeit engagiert sich Sanoussi-Bliss als ehrenamtlicher Botschafter der Stiftung Kinderhospiz Mitteldeutschland Nordhausen. Zudem ist er Mitglied im Bundesverband Schauspiel und in der Deutschen Filmakademie.

Alle wichtigen Informationen zu Pierre Sanoussi-Bliss finden Sie hier auf einen Blick im Steckbrief:

Name: Pierre Sanoussi-Bliss

Alter: 62 Jahre

Geburtstag: 17. August 1962

Geburtsort: Berlin

Beruf: Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Hörspiel-Sprecher

Größe: 1,82 m