Bitteres Urteil von Topmodel Elsa Hosk für GNTM-Kandidatin nach respektlosem Verhalten

Beim Laufstegtraining mit Elsa Hosk fällt eine Kandidatin mit respektlosem Verhalten auf. Das Topmodel fällt ein vernichtendes Urteil über das Nachwuchsmodel.

Eine neue Woche und eine neue Runde für die "Meeeeeeeedchen" von Heidi Klum. Bereits in Folge zwei der neuen Staffel "Germany's Next Topmodel" fliegt Heidi mit ihren Models nach L.A. Dort angekommen dürfen sie sogleich in eine luxuriöse Villa ziehen und werden reichlich mit Geschenken überhäuft. Sieht doch so weit schon mal sehr vielversprechend für die GNTM-Models aus – denn selten gab es das schon so früh in einer Staffel.

GNTM 2023: Elsa Hosk ist Folge zwei als Laufstegcoach dabei

Und nicht nur das. Nach einem Fotoshooting in der Villa mit Heidi Klum höchstpersönlich als Fotografin erhalten die Kandidatinnen Laufstegtraining von keiner geringeren als Topmodel Elsa Hosk, die schon für viele Designer lief und ebenso Victoria's Secret Engel ist.

"Endlich ist sie da! Die Leute wissen gar nicht, wie oft und wie lange wir schon versucht haben, sie in die Sendung zu bekommen", schwärmt sogar Heidi Klum selbst von ihrer Kollegin. Ob Heidi so happy ist, wenn sie sieht, wie sich eine Kandidatin gegenüber ihrer Topmodel-Kollegin benimmt? Vermutlich nicht. Aber wir greifen vor.

GNTM-Kandidatin macht sich durch Nörgeleien keine Freunde bei ihren Mitstreiterinnen

Und auch die GNTM-Kandidatinnen – aktuell sind es noch 27 an der Zahl – schwärmen von dem Model, die ihnen das Laufen auf einem Laufsteg am Strand in einem Kleid, das von J-Los-Versace-Dshungeldress inspiriert ist, beibringen soll. 26 " Germany's Next Topmodel Kandidatinnen" sind begeister, nur eine nicht: Elsa, die Namensvetterin des Models. Die kennt das Model gar nicht. Und schwärmen und sich von der besten Seite zeigen? Warum denn? Ist doch nur eine Trainerin.

Diesen Anschein hat es zumindest, wenn sich der Zuschauer die GTM-Szenen anschaut. Aber das Problem liegt ja eindeutig beim Kleid und nicht bei GNTM-Kandidatin Elsa. Ist halt einfach zu lang, was soll man da machen? Beim Training stolpert sie daher mehrfach über das Kleid, fängt zu schimpfen an, dreht sich einfach um und kehrt zum Beginn des Catwalks zurück.

Topmodel Elsa gibt ihr daraufhin den Tipp: "Das kannst du nicht auf dem Laufsteg machen. Du musst so tun, als ob nichts passiert wäre. Es ist okay, wenn das passiert, aber tu einfach so, als ob es zur Show zählt." Und auch als das Genörgel, dass das Kleid einfach zu lang sei, weitergeht, sagt Elsa Hosk nur: "Ja, das kann passieren. Als Model hast du das zu tragen, was dir gegeben wird."

GNTM-Kandidatin Elsa beim Laufstegtraining in Folge zwei. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Topmodel Elsa Hosk fällt bitteres Urteil über GNTM-Kandidatin

Die GNTM-Kandidatinnen sind sich nach GNTM-Elsas Benehmen einig: Das Verhalten ist respektlos. Zoey fand sie "passiv, aggressiv" und "peinlich" und Vivien "unprofessionell", da sie das Training einfach abgebrochen, Elsa Hosk nicht zugehört und sogar mehr oder weniger einfach stehen hat lassen.

Elsa Hosk bleibt weiterhin professionell und versucht zu helfen, doch im Interview wird klar: Mit so einem trotzigen Verhalten kommt man nicht weit in der Modelbranche. "Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das tun wollte. Vielleicht will sie nicht so unbedingt hier sein, wie die anderen Mädchen", schließt Elsa Hosk als Fazit zu Kandidatin Elsa. Doch nicht nur das.

Nachdem der Sturm vorüber ist, durch den alles abgesagt werden musste, erzählt Elsa Hosk Heidi von dem "Kleidproblem" und dem Genörgel, da diese wissen will, wer sich nicht "gut benommen" hat. "Das wäre in der echten Welt nie gegangen, da wäre sie gefeuert worden", so Elsa über Kandidatin Elsa. Heidi Klum ist nicht gerade erfreut – komisch – und fragt gleich bei der Kandidatin nach. Die tut das nur ab.

Ob sie so weiter gekommen wäre bei GNTM? Wer weiß. In dieser Folge hatten alle Glück, nachdem ein Sturm Heidi Klum einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, musste keines der "Meeeeedchen" gehen – auch Elsa nicht. Wie das in der nächsten Woche aussieht, wird sich dann noch zeigen.