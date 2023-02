GNTM gestern am 23. Februar 2023: Ist jemand rausgeflogen?

Wer ist raus bei GNTM 2023? Welche Kandidatinnen sind weiter? Hier bekommen Sie die Übersicht und erfahren, ob in Folge 2 gestern am 23. Februar jemand gehen musste.

In Folge 2 von "Germany’s Next Topmodel" 2023 traten 25 Kandidatinnen an, um ihrem Traum von der Model-Karriere einem Schritt näherzukommen. Unter anderem stand für die Teilnehmerinnen von GNTM 2023 ein Fotoshooting in Bademode am Pool an.

Kommentiert wurde die Leistung der Topmodel-Anwärterinnen nicht nur von Heidi Klum, sondern auch von der Gast-Jurorin Elsa Hosk. Das schwedische Model war dabei nicht bei allen Kandidatinnen mit dem Auftreten einverstanden. Wer ist raus bei GNTM 2023? Gestern am 23. Februar gab es wegen eines Sturms eine Überraschung.

GNTM gestern: Wer ist rausgeflogen am 23. Februar 2023?

Gestern ist bei GNTM 2023 tatsächlich keine Kandidatin rausgeflogen. Der Grund dafür: Der Catwalk in Folge 2 musste abgebrochen werden, weil ein starker Sturm aufgezogen war. Der beschädigte nicht nur einen Teil der Ausrüstung, sondern löste auch einen Stromausfall aus.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

Einige der Kandidatinnen waren sichtlich verängstigt. Am Ende entschied sich Heidi Klum für den Abbruch: "Die Sicherheit meiner Models steht immer an erster Stelle."

GNTM 2023: Wer ist raus?

In der ersten Folge mussten allerdings schon vier Kandidatinnen bei GNTM 2023 gehen. Hier sehen Sie in der Übersicht, wer bisher ausgeschieden ist.

Alina (20) aus München

Ana (22) aus Heide

Elisabeth (20) aus München

Indira (20) aus Magdeburg

Welche Kandidatinnen sind weiter bei "Germany’s Next Topmodel" 2023 dabei ?

In Folge 2 am 23. Februar 2023 waren 25 Teilnehmerinnen weiter bei GNTM 2023 dabei. Alle bekommen auch in Folge 3 noch einmal eine Chance. Hier sehen Sie die Übersicht über die Kandidatinnen, die sich weiter Hoffnung darauf machen können, Germany’s Next Topmodel 2023 zu werden:

Lesen Sie dazu auch

Anna-Maria (24) aus Bochum

Anya (19) aus Berlin

Cassey (23) aus Hamburg

Coco (20) aus München

Eliz (21) aus München

Elsa (18) aus Baden in Österreich

(18) aus Baden in Emilia (19) aus Kelkheim

Ida (23) aus Köln

Jülide (23) aus Paderborn

Juliette (20) aus Bad Sobernheim

Katja (20) aus Flensburg

Lara (19) aus Aschbach

Leona (19) aus Großheubach

Melina (18) aus Linz in Österreich

in Melissa (19) aus Düsseldorf

Mirella (20) aus Berlin

Nina (22) aus Wetter

Olivia (22) aus Hamburg

Sarah (20) aus Osnabrück

Selma (18) aus Berlin

Slata (19) aus Leipzig

Somajia (21) aus Bielefeld

Tracy (25) aus Essen

Vivien (22) aus Koblenz

Zoey (26) aus Stuttgart

GNTM gestern: Folge 2 als Wiederholung sehen

Staffel 18 von "Germany’s Next Topmodel" mit Heidi Klum ist immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen. Eine TV-Wiederholung von Folge 2 gibt es am 24. Februar 2023 ab 20.15 Uhr auf dem Sender sixx. Außerdem gibt es ganze GNTM-Folgen als Wiederholung im Stream auf Joyn.

Wann läuft die nächste Folge von GNTM 2023?

Am 23. Februar mag niemand in der Sendung ausgeschieden sein, im Laufe der Sendetermine von GNTM 2023 werden aber immer mehr Kandidatinnen gehen müssen. Folge 3 läuft nächste Woche am 2. März 2023 ab 20.15 Uhr auf ProSieben. (sge)