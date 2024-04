"Let's Dance" am 5. April 2024: Diese Tänze sind heute in Show 5 zu sehen

Nach der Osterpause geht "Let's Dance" 2024 heute weiter. Alle Infos zu den Tänzen, die in der heutigen Show am 5. April 2024 aufgeführt werden, finden Sie hier.

Die 17. Staffel von " Let's Dance" ist zurück aus der Osterpause. Zehn Promis sind gemeinsam mit den Profitänzern noch im Rennen für den Titel "Dancing Star 2024". Die Kandidatinnen und Kandidaten von "Let's Dance" 2024 setzen sich aus Promis verschiedenster Bereiche zusammen, die mit Profis an ihrer Seite am Tanzwettbewerb teilnehmen. Jorge González, Joachim Llambi und Motsi Mabus sind die Jury von "Let's Dance" 2024, während die Moderatoren Daniel Hartwich und Victoria Swarovski durch die Sendung führen.

Die 5. Show der Staffel ist für den 5. April angesetzt. Laut den Sendetermine von "Let's Dance" 2024 wird die neue Folge pünktlich um 20.15 Uhr losgehen. Die Übertragung der RTL-Tanzshow übernimmt natürlich RTL. Die Show Nummer 5 bringt eine Überraschung mit sich: Jannik Schümann und Emma Nova, die in der neuen RTL+ Serie "Disko 76" mitspielen, lassen im Studio als Einführung die Disko-Ära aufleben.

Doch welche prominenten Tanzschüler werden welche Tänze mit ihren Coaches vorführen? Hier erfahren Sie es.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Das sind die Tänze bei "Let's Dance" heute am 5. April 2024

Am Anfang der Staffel waren 14 Tanzpaare im Rennen. Mittlerweile sind es nur noch zehn. Die Comedienne Maria Clara Groppler musste in Show 1 als Erste gehen. Dann waren in Show 2 Tillman Schulz und in Show 3 Model Eva Padberg an der Reihe - für sie endete das Wetttanzen frühzeitig. Zuletzt musste Lina Larissa Strahl sich von der Sendung verabschieden.

In der aktuellen Folge müssen die Teilnehmer ihre bisherigen Leistungen übertreffen. Diese zehn Paare schwingen mit den folgenden Tänzen in Show 5 das Tanzbein:

Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin

Die Content Creatorin führt mit ihrem Profitänzer den Quickstep zu "Dance Monkey" von Tones and I vor.

Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov

Mit einem langsamen Walzer zu "Get Here" von Oleta Adams wird die NFL-Moderatorin Jana Wosnitza versuchen, die Jury gemeinsam mit Profitänzer Vadim Garbuzov an ihrer Seite zu überzeugen.

Lulu und Massimo Sinató

Für Sängerin Lulu ist der Charleston zu "Crazy in Love" von Beyoncé in der Show 5 dran. Mit Massimo Sinató an ihrer Seite will sie sich selbst übertreffen.

Sophia Thiel und Alexandru Ionel

Das Tanzpaar tanzt den Tango zu "Shivers" von Ed Sheeran. Kann Sportlerin und Content Creatorin Sophia Thiel mit ihrer Performance überzeugen?

Detlef Soost und Ekaterina Leonova

Zu "Tum Takketà" von Luca D und Alessandro Olivato schwingt Coach Detlef Soost gemeinsam mit Profitänzerin Ekaterina Leonova zum Samba das Tanzbein.

Gabriel Kelly und Malika Dzumaev

Auch dieses Tanzpaar muss sich mit dem Tango zu "Nothing Else Matters" von Metallica beweisen.

Mark Keller und Kathrin Menzinger

Mit einem Sinatra-Klassiker "I've Got You Under My Skin" wird Schauspieler und Sänger Mark Keller den Slowfox mit Kathrin Menzinger vortragen.

Biyon Kattilathu und Marta Arndt

Die Tanzrichtung Contemporary heißt es für Autor und Entertainer Biyon Kattilathu und Marta Arndt zu "Earned It" von The Weeknd in der fünften Show.

Stefano Zarrella und Mariia Maksina

Für Show 5 muss Food Creator Stefano Zarrella den Samba gemeinsam mit Mariia Maksina zu "Moliendo Cafe" von Günther Noris vortanzen.

Tony Bauer und Anastasia Stan

Ganz adrett wird es für Comedian Tony Bauer, der mit Anastasia Stan den Wiener Walzer zu "Ich Atme Ein" von Roger Cicero tanzen muss.