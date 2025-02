"Let's Dance" 2025: Kandidaten in Staffel 18 - alle Teilnehmer im Überblick

RTL bringt wieder eine neue Tanzsaison ins Fernsehen: 14 prominente Teilnehmer stehen bei „Let's Dance“ in den Startlöchern, um sich in der neuen Staffel der beliebten Tanz-Show zu beweisen. Woche für Woche präsentieren die Kandidatinnen und Kandidaten ihre einstudierten Choreografien, während die Zuschauer und die Jury verfolgen, wer sich am Ende den Titel „Dancing Star 2025“ sichern wird.

Die Sendetermine für die 18. Staffel von „Let's Dance“ liegen wie gewohnt immer freitagabends um 20.15 Uhr bei RTL. Auch 2025 wird die Moderation wieder von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski übernommen.

Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten in Staffel 18? Hier in diesem Artikel haben wir alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von „Let's Dance“ 2025 für Sie im Überblick.

„Let's Dance“ 2025: Das sind die Kandidatinnen in Staffel 18

Jeanette Biedermann (44): Musikerin

Musikerin Jeanette Biedermann ist als Kandidatin bei "Let's Dance" 2025 dabei.

Jeanette Biedermann ist eine deutsche Künstlerin, die sowohl als Sängerin als auch als Schauspielerin tätig ist. Ihren ersten größeren Erfolg feierte sie in der Fernsehserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Neben der Musikgestaltung, in der sie auch eigene Lieder schreibt, entwirft sie zudem ihre Bühnenoutfits. Bis heute hat sie mehr als 2,3 Millionen Tonträger verkauft. Nun wagt sich Jeanette Biedermann auf neues Terrain und nimmt an „Let's Dance“ 2025 teil.

selfiesandra (25): Podcasterin & Content Creatorin

Sandra Safiulov, auch bekannt als selfiesandra, tanzt bei "Let's Dance" 2025 mit.

Sandra Safiulov wurde in Bielefeld geboren und ist sowohl für ihre Social-Media-Arbeit als auch ihren erfolgreichen Podcast „Dick & Doof“ bekannt. Unter dem Namen SelfieSandra hat sie sich für viele als Meisterin der Selbstironie etabliert. Mit ihren humorvollen Videos auf Plattformen wie YouTube, Instagram und TikTok konnte sie viele Follower gewinnen. Außerdem war sie 2024 als Kandidatin bei „7 vs. Wild“ dabei. 2025 wagt sie sich auf die Tanzfläche von „Let's Dance“. Sie tritt also quasi in die Fußstapfen von Ann-Kathrin Bendixen, die ebenfalls zuerst Teil des Surival-Formats war und ein Jahr später das Tanzbein schwang. Julia Beautx machte es umgekehrt: Sie war 2023 bei „Let‘s Dance“ dabei und nahm 2024 an „7 vs. Wild“ teil.

Marie Mouroum (32): Stuntfrau

Stuntfrau Marie Mouroum stellt sich in Staffel 18 von "Let's Dance" dem Urteil der Jury.

Marie Mouroum zählt zu den gefragtesten Stuntfrauen der internationalen Filmbranche. Die 32-jährige Berlinerin war bereits an Blockbustern wie „The Hunger Games“, „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“, „Avengers“ und „James Bond: Keine Zeit zu sterben“ beteiligt. Seit 2021 ist sie als Stunt-Double für Queen Latifah in der Serie „The Equalizer“ tätig und übernahm 2024 ihre erste Hauptrolle als Schauspielerin im Netflix-Film „60 Minuten“.

Leyla Lahouar (28): Reality-TV-Star

Leyla Lahouar ist Teilnehmerin bei "Let's Dance" 2025.

Leyla Lahouar betreibt einen Onlineshop für künstliche Wimpern und engagiert sich als Integrationshelferin. Bekannt wurde sie durch ihre Auftritte in den Datingshows „Ex on the Beach“ und „Der Bachelor“, wo sie jeweils das Format verließ, nachdem ihre Erwartungen an die Partner nicht erfüllt wurden. 2024 nahm sie an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ teil, wo sie das Finale erreichte und dort gegen Lucy Diakovska verlor. In der Show traf sie auf ihren späteren Partner Mike Heiter. 2025 möchte Leyla sich bei „Let's Dance“ beweisen.

Paola Maria (31): Content Creatorin

Content Creatorin Paola Maria ist in der 18. Staffel von "Let's Dance" dabei.

Paola Maria wurde in Italien geboren und ist sowohl in Deutschland als auch in Italien aufgewachsen. Die 31-Jährige kann bereits eine erfolgreiche Karriere als Content Creatorin vorweisen und hat sich durch viele unterschiedliche Projekte einen Namen gemacht. Mit fast sechs Millionen Followern auf Instagram zählt sie zu den einflussreichsten Persönlichkeiten in den sozialen Medien. Paola Maria ist nicht nur zweifache Mutter, sondern hat sich auch in unterschiedlichen Bereichen engagiert – von ihrer Zeit als Backstage-Reporterin bei DSDS über Auftritte bei Fashion-Shows bis hin zur Gründung eines eigenen Unternehmens. Mit ihrer Teilnahme bei „Let's Dance“ stellt sie sich nun einer neuen Herausforderung.

Christine Neubauer (62): Schauspielerin

Die Schauspielerin Christine Neubauer stellt sich den neuen Herausforderungen bei "Let's Dance" 2024.

Christine Neubauer wurde am 24. Juni 1962 in München geboren und gehört zu den bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Sie hat ihre Ausbildung unter anderem am Lee Strasberg Institute in New York erhalten. Sie schaffte durch Rollen in TV-Serien wie „SOKO 5113“ und „Der Bergdoktor“ sowie in Filmen wie „Löwengrube“ ihren Durchbruch. Die 62-Jährige erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter den Adolf-Grimme-Preis. Neben ihrer Schauspielkarriere engagiert sich Christine Neubauer sozial, unter anderem für den Verein ANAD e.V. und die Kinderhilfsorganisation „PLAN International“, bei der sie ein Patenkind in Indien unterstützt. 2025 ist auch Christine Neubauer auf der Tanzfläche von „Let‘s Dance“ zu sehen.

Simone Thomalla (59): Schauspielerin

Simone Thomalla ist Kandidatin bei "Let's Dance" 2025.

Simone Thomalla wurde in Leipzig geboren, ist Schauspielerin und durch ihre Rollen in der „Tatort“ und der „Frühling“-Reihe bekannt. Ursprünglich wollte sie Musikpädagogin werden, doch nach ihrer Entdeckung 1982 entschied sie sich für die Schauspielerei und wurde an der „Ernst Busch Hochschule“ ausgebildet. Seit ihrem Durchbruch in den 90er-Jahren hat sie zahlreiche TV-Rollen übernommen und bleibt eine feste Größe im deutschen Fernsehen. Im Jahr 2010 erreichte ihre Tochter Sophia Thomalla gemeinsam mit Profitänzer Massimo Sinató den ersten Platz bei „Let's Dance“. Nun wagt auch Simone Thomalla den Schritt auf das Tanzparkett. Haben die beiden das Tanzen im Blut?

Staffel 18 von „Let's Dance“: Diese Kandidaten sind dabei

Roland Trettl (53): TV-Koch & „First Dates“ -Gastgeber

Ob Roland Trettl bei "Let's Dance" 2025 genauso gut tanzen, wie kochen kann?

Roland Trettl ist ein Spitzenkoch aus Südtirol. Er entdeckte seine Leidenschaft für die Gastronomie nach einer Ausbildung im Parkhotel Bozen und einer erfolgreichen Karriere unter Eckart Witzigmann. Nach Stationen in renommierten Restaurants wie „Aubergine“ und „Tantris“ erlangte er 2004 mit dem „Ikarus“ im Hangar-7 einen Michelin-Stern. Roland Trettl erweiterte seine Karriere später außerdem um Fernsehauftritte, darunter als Juror bei „The Taste“ und Moderator bei „First Dates – Ein Tisch für zwei“. Ob er auf der Tanzfläche so viel Talent wie in der Küche hat, kann er nun in Staffel 18 von „Let‘s Dance“ unter Beweis stellen.

Osan Yaran (38): Comedian

Osan Yaran zählt zu den männlichen Kandidaten von "Let's Dance" 2025.

Osan Yaran wuchs im Berliner Stadtteil Wedding auf. Im Jahr 2014 begann er, sich in der Comedy-Szene einen Namen zu machen. 2017 übernahm er die Moderation der Veranstaltung „Talentschmiede“ im Quatsch Comedy Club. Zudem war er in verschiedenen Comedy-Formaten zu Gast, etwa 2017 bei „Joke FM“ und 2023 bei „Satire Deluxe“ auf WDR 5.

Sein erstes Solo-Programm trug den Titel „Ostmane – Integration gelungen“. 2019 wurde Yaran beim Stuttgarter Besen mit dem Gerhard-Woyda-Publikumspreis ausgezeichnet. 2022 stellte er sein zweites Solo-Programm mit dem Titel „Gut, dass du fragst!“ vor. Bei seiner Tanzperformance möchte er jedoch nicht für Lacher sorgen, sondern das Publikum und die Jury mit seinem Hüftschwung überzeugen.

Diego Pooth (21): Golfprofi & Student

Der Sohn von Verona Pooth, Diego Pooth, tanzt bei "Let's Dance" 2025.

Diego Pooth, Sohn von Verona Pooth, nimmt 2025 an der Tanzshow „Let's Dance“ teil und betritt damit die große TV-Bühne. Als erfahrenes Model hat er bereits viel Übung auf dem Catwalk. Im Jahr 2019 nahm Diego Pooth im Alter von nur 15 Jahren gemeinsam mit seiner Mutter an der VOX-Kochshow „Grill den Henssler“ teil. In seiner Freizeit widmet er sich dem Golfsport und geht regelmäßig ins Fitnessstudio.

Nun steht er vor der Herausforderung, sich auch in verschiedenen Tanzstilen zu beweisen. Seine Mutter Verona wird ihm sicherlich tatkräftig die Daumen drücken und ihn im Publikum unterstützen.

Taliso Engel (22): Para-Schwimmer

Taliso Engel vom deutschen Para-Team macht sportlich bei "Let's Dance" 2025 weiter.

Taliso Engel ist ein deutscher Para-Schwimmer mit einer angeborenen Sehbehinderung. Seit seinem ersten internationalen Erfolg 2018 hat er zahlreiche Medaillen gewonnen, darunter Welt- und Europameistertitel sowie Paralympics-Gold in Tokio und Paris. Aktuell hält er den Weltrekord über 100 Meter Brust und wurde 2024 vom DOSB als eines der Gesichter des Teams Deutschland für die Paralympischen Spiele in Paris nominiert. Ob er bei „Let's Dance“ 2025 genauso erfolgreich sein wird?

Fabian Hambüchen (37): Ehemaliger Profisportler

Olympiasieger Fabian Hambüchen ist Teilnehmer in Staffel 18 von "Let's Dance".

Der ehemalige Profisportler, Olympiasieger und Weltmeister im Reckturnen Fabian Hambüchen strebt 2025 den Titel „Dancing Star“ an. Mit seiner sportlichen Karriere sollte der 37-Jährige eigentlich gute Voraussetzungen mitbringen. Wie gut lassen sich seine Fähigkeiten als Turner auf die Tanzfläche übersetzen?

Marc Eggers (38): Entertainer

Kann Marc Eggers die Zuschauer bei „Let's Dance" 2025 auch mit seinen Tänzen unterhalten?

Der gebürtige Hamburger wurde 2010 durch seine Teilnahme an der Castingshow „Das Supertalent“ einem breiten Publikum bekannt. Ein Jahr später war er in der Doku-Soap „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ zu sehen. Auch in Formaten wie „Berlin Models – unser Leben, unser Traum“ und „Dance Dance Dance“ war er dabei. 2019 übernahm er in der Daily-Soap „Köln 50667“ die Rolle des Phil Hensing.

Seit 2015 betreibt Marc Eggers einen eigenen YouTube-Kanal. Zusätzlich ist er seit diesem Jahr als Sänger in der Ballermann-Szene aktiv, wo er Songs wie „Oberteil“ und „Pyrotechnik“ live vor Publikum präsentiert.

Ben Zucker (41): Musiker

Der Sänger Ben Zucker schwingt bei "Let's Dance" 2025 sein Tanzbein.

Ben Zucker zeigte bereits in jungen Jahren großes Interesse an Musik. Im Alter von 14 Jahren begann er, Gitarre zu spielen und coverte zunächst englische Grunge- und Rocksongs. Es folgte die Gründung seiner ersten Band, in der er erstmals auf Deutsch sang. Zuckers erste öffentliche Auftritte fanden während seiner Schulzeit sowie im Garten seines Elternhauses statt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich sein Musikstil von Grunge und Rock hin zu Schlager-Rock. Einen seiner größten Erfolge feierte Ben Zucker im Alter von 33 Jahren, als er in der Show von Florian Silbereisen auftrat. Statt des Mikrofons greift er nun zu den Tanzschuhen bei „Let's Dance“ 2025.