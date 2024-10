Promi Big Brother 2024: Gewinnerin Leyla Lahouar hat einen ungewöhnlichen Plan mit dem Geld

Nach Zoff, Eifersuchtsdrama und einem Heiratsantrag ihres Freundes Mike Heiter live im Fernsehen, könnte man meinen, dass Leyla Lahouars Zeit bei „Promi Big Brother“ ereignisreich genug war. Lahouar und Heiter sind nicht nur das erste Paar, das gemeinsam in den „Big Brother“-Container eingezogen ist – wohlgemerkt, während Heiters Ex Elena Miras auch mit im Cast war – sondern auch das erste Paar, das sich bei „Promi Big Brother“ verlobt. Aber das ist noch immer nicht alles: Lahouar geht auch noch als Siegerin aus der Sendung hervor und gewinnt das 100.000 Euro Preisgeld. Was Lahouar Ungewöhnliches mit dem Geld vorhat, erfahren Sie in diesem Artikel.

Promi Big Brother 2024: Wer ist Leyla Lahouar?

Leyla Lahouar kommt aus Bad Homburg in Hessen und lebt in Frankfurt am Main. Nach der Schulzeit arbeitet sie zunächst als Integrationshelferin an einer Grundschule. Erstmals bekannt wurde Leyla Lahouar im Jahr 2022 durch ihre Teilnahme an der Dating-Show „Ex on the Beach“. Anschließend nahm Leyla an der 2023 ausgestrahlten Staffel von „Der Bachelor“ teil. Dort eroberte sie die Herzen des Publikums mit ihren humorvollen und direkten Kommentaren, erreichte aber nur den siebten Platz. Die 28-Jährige ist heute Influencerin und zeigt knapp über 850.000 TikTok-Followerinnen und -Followern ihren Alltag.

Ihren heutigen Partner und neuerdings Verlobten Mike Heiter lernt Lahouar im „Dschungelcamp“ kennen. Seine TV-Karriere begann ähnlich wie ihre bei der Dating-Sendung „Love Island“, wo er seine Ex-Partnerin Elena Miras kennenlernte, mit der er im „Sommerhaus der Stars“ war und ein gemeinsames Kind hat. Bei „Promi Big Brother“ 2024 sind Heiter und Miras beiden wieder aufeinandergetroffen.

Promi Big Brotheer 2024: Was hat Gewinnerin Leyla Lahouar mir dem Geld vor?

„Das kann doch nicht wahr sein. Das kann ich ja gar nicht glauben“, war Leyla Lahouars erste Reaktion auf ihren Triumph in der Livesendung. Sie setzt sich gegen den Finalisten RTL-Fernsehkommissar „Balko“ Jochen Horst (63) durch. „Ich habe noch nie was gewonnen“, jubelt Lahouar, als sie realisiert, dass 100.000 Euro Preisgeld nun ihr gehören.

Aber was hat sie nun mit dem Geld vor? Während ihr Verlobter Mike Heiter bodenständig von Investments spricht, hat Leyla Lahouar schon eine klare Vorstellung, was sie mit dem Geld macht, sagt die Frankfurterin Sat1 gegenüber: „Alle wissen, dass ich Döner liebe und ich habe ja auch schon angeteasert, dass ich schon gerne einen Döner-Laden aufmachen würde“, sagt die 28-Jährige: „Ich würde dieses Geld nehmen, um den ganzen Männern mit ihren Döner-Imperien zu zeigen, da kommt jetzt eine Frau, die das komplette Döner-Game noch krasser macht, als alle Männer davor.“

