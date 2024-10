„Promi Big Brother“: Eifersuchtsdrama bei Leyla - hat Mike doch noch Gefühle für Elena?

Wer hätte das gedacht. Bereits nach wenigen Tagen im Container von „Promi Big Brother“ (PBB) 2024 kocht der schwelende Konflikt zwischen Elena Miras und ihrem Ex Mike Heiter hoch. PBB-Kandidatin und Mikes aktuelle Freundin Leyla Lahouar traut der dicken Luft dennoch nicht über den Weg. Ihr Verdacht? Insgeheim hege Mike doch noch Gefühle für seine Ex.

Mike Heiter und Elena Miras bei „Promi Big Brother 2024“: Eskaliert der Konflikt?

„Ich bin hier, um zu gewinnen! Kein Drama, keine Spielchen - nur Fokus auf den Sieg. Macht euch bereit, denn ich werde alles geben“, kommentierte Elena Miras vorab die mögliche Schlammschlacht mit ihrem Ex vor laufenden Kameras gegenüber Sat. 1. Doch der Sender und auch die Zuschauer ahnten da wohl schon, dass diese Rechnung nur schwer aufgehen würde. Schließlich ist das gegenseitige Ausweichen auf dem begrenzten Platz im Container quasi unmöglich.

Und so konnte man bereits bei der Fremdscham-Begrüßung der beiden den Konflikt langsam aber sicher hochköcheln sehen. An Tag eins folgte dann die erste Abrechnung von Miras mit ihrem Ex. Nach ein paar Tagen ist nun klar: Die Beziehungsschlacht zwischen den ehemaligen Trash-TV-Turteltäubchen ist das Gesprächsthema Nummer eins unter den Kandidaten der 12. Staffel von „Promi Big Brother“.

„Promi Big Brother 2024“: Hat Mike doch noch Gefühle für Elena?

Nun schaltet sich auch noch Leyla Lahouar ein. Die Ex-Bachelor-Kandidatin und aktuelle Flamme von Mike sitzt ebenfalls im PBB-Container und befürchtet, dass trotz der heftigen Anschuldigungen in den vergangenen Monaten noch etwas Knistern könnte zwischen dem Essener und seiner Ex. „Es passiert ja automatisch, dass da Sachen hochkommen“, ist sie sich beim Vieraugengespräch mit ihrem Lover sicher.

Und dann holt die 28-Jährige aus: „Ist das nicht komisch? Ihr habt euch doch mal geliebt. Wenn man jetzt hier die ganze Zeit zusammen ist - könnte da nicht wieder was hochkommen?“ Als Mike abwiegelt, verdunkelt sich Leylas Stimmung noch mal: „Das ist jetzt eine ernste Frage! Du hast immer so ein richtiges Leuchten in den Augen, wenn du zu ihr guckst. Das ist keine einfache Situation für mich.“

Mike scheint erneut Verständis für die emotional schwierige Situation seiner Freundin zu haben: „Das verstehe ich. Aber wir verstehen uns einfach nur, weil wir die Eltern unserer Tochter sind. Das ist der einzige Grund. Ich mag nicht, wenn du traurig bist. Ich liebe dich!“

