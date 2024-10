„Promi Big Brother“: Plant Gewinnerin Leyla Lahouar eine TV-Hochzeit?

Leyla Lahouar ist die Gewinnerin von „Promi Big Brother“ 2024. Aber das war nicht der einzige Grund zum Feiern. Kurz vor ihrem Sieg hatte die 28-Jährige einen Heiratsantrag von ihrem Freund Mike Heiter erhalten, den sie mit einem freudigen „Ich werde eine Heiter“ annahm. Nun werden Gerüchte laut, es könnte eine TV-Hochzeit geben. Was ist da dran und wie reagieren Bekannte des Paars auf den spontanen Fernseh-Antrag?

„Promi Big Brother“: Das planen Leyla und Mike

In einem Interview mit der BILD-Zeitung erzählte das Promi-Paar nun, was es so für die Zukunft plane. Mit ihrem Sieg bei „Promi Big Brother“ gewann Leyla auch ein Preisgeld von 100.000 Euro. „Von den 100.000 Euro wird auf jeden Fall etwas in eine geile Traumhochzeit fließen“, berichtete sie. Auch in ein Haus wollten Mike und sie einen Teil des Geldes investieren. Erst vor Kurzem waren die beiden in ihre erste gemeinsame Wohnung in der Nähe von Frankfurt gezogen.

Auf die Frage, wie sie den Antrag im Haus erlebt habe, antwortete Leyla: „Mein Herz hat gepumpt wie sonst was und dann war ich nur noch überglücklich.“ Direkt nach dem Antrag gab es die ersten Gerüchte, der Antrag sei für die Show inszeniert gewesen, aber Mike wehrt sich im BILD-Interview dagegen. Im TV war das spontan. Generell war es zwar geplant, aber erst fürs nächste Jahr. Aber dann dachte ich mir: Warum soll ich warten – wenn ich die perfekte Frau habe?“, erklärt er.

Leyla und Mike: Wird so ihre Hochzeit aussehen?

Konkrete Pläne für die Hochzeit gibt es bisher nicht, aber das Paar möchte bereits im nächsten Jahr feiern. Das ginge aber nur, wenn Termine frei seien. Leyla und Mike, die sich im „Dschungelcamp“ kennengelernt und bei „Promi Big Brother“ verlobt haben, könnten sich auch eine öffentliche Hochzeit im Fernsehen vorstellen, wie sie BILD weiter berichten. „Wir könnten das auf jeden Fall in Erwägung ziehen“, meint Leyla, und auch Mike stimmt zu: „Das können wir machen.“

Leyla und Mike sind verlobt: So reagieren andere Promis

„Promi Big Brother“-Mitkandidatin Cecilia Asoro empfand den Antrag im Gegensatz zu Mike und Leyla als „zu viel“ und „cringe“. Leyla ließ das kalt und konterte: „Cecilia ist eine verlorene Seele, die gerade verlassen wurde. Deshalb schießt sie gegen Leute, die glücklich sind. Statt so neidisch zu sein, sollte sie an sich selbst arbeiten.“ Auch Mike interessiere nicht, was Cecilia denke.

Mikes Ex-Freundin Elena Miras, mit der Mike eine Tochter hat und die ebenfalls den „Promi Big Brother“-Container mit Leyla und Mike bewohnte, sei erst mal kein Thema. „Mit Elena beschäftige ich mich jetzt gerade nicht mehr. Es war härter, als ich mir vorgestellt habe, mit ihr da drin zu sein“, erklärte Leyla.

Das sagt Mikes Ex zur Verlobung

Bevor Mike mit Leyla zusammenkam, war er kurzzeitig mit Reality-TV-Star Kim Virginia Hartung liiert. Die beiden lernten sich in der Show „Are You The One?“ kennen, doch bei einem Wiedersehen im „Dschungelcamp“ gab es dann nur noch Streit, was Mike in Leylas Arme trieb.

Kurz nach der Verlobung des glücklichen Paares meldete sich Kim Virginia auf Instagram zu Wort. Dabei warf sie Mike vor, das Reality-TV-Spiel gekonnt zu manipulieren. Sie behauptet, die Verlobung sei von langer Hand geplant gewesen, um Aufmerksamkeit und Follower zu gewinnen, und nicht so spontan, wie es im TV dargestellt wurde. Kim Virginia kritisiert auch, dass Mikes Ex-Freundin Elena Miras in die Show eingebunden wurde. Damit sollte – so Kim Virginias Theorie – ein „Cinderella-Narrativ“ aufgebaut werden, bei dem das Paar alle Hindernisse überwindet.