"LOL: Last One Laughing", Staffel 6: Was ist zu Start und Besetzung bekannt?

Die Comedy-Sendung "LOL: Last One Laughing" unterscheidet sich von ihrer Konkurrenz in einem wichtigen Punkt: Die Teilnehmer dürfen nicht lachen - egal wie witzig der ein oder andere Spruch der Kollegen ist. Bereits seit fünf Staffeln versuchen Promis in der Show keine Miene zu verziehen, da das Lachen ihre weitere Teilnahme an der Show frühzeitig beenden würde.

Staffel 5 von "LOL: Last One Laughing" ist mit ihren wöchentlichen Folgen seit März 2024 auf Amazon Prime Video zu finden. Die Staffel ist seit dem 11. April 2024 komplett online, der erste Episode gibt es kostenlos auf YouTube. Doch was ist bereits über die nächste und somit sechste Staffel der Show bekannt? Und welche Promis könnten Teil der Besetzung sein? Hier finden Sie die Antworten zu diesen Fragen.

"LOL: Last One Laughing": Wann ist der Start sechsten Staffel?

Derzeit gibt es noch keinen festen Termin für den Start der sechsten Staffel von "LOL". Amazon hat dazu noch keine offizielle Ankündigung gemacht, sodass über den Start einer sechsten Staffel nur spekuliert werden kann. Da die Show aber seit fünf Staffeln erfolgreich ist, ist es wahrscheinlich, dass auch eine sechste Staffel produziert werden wird. Wie die vorherigen Staffeln könnte diese auch im Frühjahr erwartet werden, sodass gute Chancen für einen Starttermin im März oder April 2025 bestehen. Vorher allerdings wird Amazon Prime Video zum ersten Mal ein "schaurig-komisches" Halloween-Special präsentieren, wie der Anbieter auf der Jahrespressekonferenz „Prime Video Presents“ im Februar 2024 verkündete - und was übrigens bereits im Frühjahr 2023 angedeutet worden war.

Um die Comedyshow zu sehen, brauchen Sie derzeit ein Abo für Amazon Prime Video. Aktuell kostet ein Abo 8,99 Euro im Monat. (Stand: März 2024) Neben "LOL" finden Sie auf der Streamingplattform auch andere Angebote, wie beispielsweise "Beast Games" oder "The 50".

Das Format von "LOL: Last One Laughing"

Die Comedy-Sendung "LOL" basiert auf einer japanischen Show und wird seit 2021 auf Amazon Prime Video ausgestrahlt. Das Konzept der Sendung ist einfach erklärt: Verschiedene Comedians und Promis halten sich für eine Dauer von sechs Stunden in einer Wohnung auf und treten voreinander auf. Diejenige Person, der es gelingt, am längsten nicht zu lachen und die kompletten sechs Stunden durchzuhalten, gewinnt. Es wird um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro gespielt, welches dann für einen guten Zweck gespendet wird. Teilnehmer, die mehr als zweimal lachen oder grinsen, werden aus dem Rennen genommen. Moderiert wird die Sendung von Michael Bully Herbig. Neben den regulären Staffeln gibt es auch ein Weihnachtsspecial aus dem Jahr 2023. Für 2024 wurde außerdem ein Halloween-Special angekündigt.

Besetzung von "LoL", Staffel 6: Was ist bekannt?

Da noch kein Starttermin der Sendung bekannt gegeben wurde, ist auch noch nichts über die Besetzung der neuen Staffel bekannt. Meistens handelt es sich dabei jedoch um bereits bekannte Gesichter der Show, aber hin und wieder ist auch "frisches Blut" aus Deutschlands Comedy-Landschaft mit dabei. Auch einige der Teilnehmer der fünften Staffel könnten wieder antreten. Hier sind die Teilnehmer der aktuellen Staffel 5 auf einen Blick für Sie zusammengefasst:

Ina Müller (58)

Elyas M'Barek (41)

Hazel Brugger (30)

Mirja Boes (52)

Ralf Schmitz (49)

Michael Kessler (56)

Torsten Sträter (57)

Olaf Schubert (56)

Meltem Kaptan (43)

Otto Waalkes (75)

In jeder Staffel sind ungefähr zehn Teilnehmer mit dabei. Auch in der sechsten Staffel könnte es wieder so sein. Sobald es bezüglich der sechsten Staffel von "LOL" eine offizielle Ankündigung seitens Amazon Prime gemacht wird, werden wir diese hier ergänzen.

Trailer zu "LOL: Last One Laughing"

Naturgemäß gibt es noch keinen Trailer zu Staffel 6. Aber wie wäre es mit dem zur Nr. 5 - als Einstimmung?