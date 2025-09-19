„Promi Big Brother“ 2025: Start und Sendetermine – wann kommt Staffel 13?

Im Reality-Format „Promi Big Brother“ verlassen bekannte Persönlichkeiten aus TV, Musik, Sport und Social-Media ihre gewohnte Umgebung, um für etwa zwei Wochen in einem streng überwachten Bereich, dem sogenannten „Container“, zu leben. Dort sind sie vollständig isoliert von der Außenwelt, ohne Zugang zu Handys, dem Internet oder der Möglichkeit, mit ihren Angehörigen zu kommunizieren. Rund um die Uhr sorgen Kameras und Mikrofone dafür, dass alles festgehalten wird, was passiert. Durch Abstimmungen entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher, wer bleiben darf, wer nominiert wird und wer am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro gewinnt.

2025 wird die täglich stattfindende Hauptshow weiterhin von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderiert. Im Anschluss präsentieren Melissa Khalaj und Jochen Bendel „Promi Big Brother – Die Late Night Show“, in der aktuelle Ereignisse aus dem Container ausführlich besprochen und analysiert werden.

„Promi Big Brother“ geht bereits in die 13. Staffel. Hier in diesem Artikel erfahren Sie, wann die Reality-Show an den Start geht, wie die Sendetermine liegen – und natürlich auch, wer dabei ist.

„Promi Big Brother“ 2025: Start von Staffel 13

Wie schon in den vergangenen Jahren wird der „Promi Big Brother“-Container auch 2025 in der zweiten Jahreshälfte geöffnet: Am Montag, 6. Oktober 2025, steigt um 20.15 Uhr die große Auftakt-Show. Von diesem Tag an wird die Show zwei Wochen lang täglich live auf Sat.1 ausgestrahlt und ist zudem rund um die Uhr im 24/7-Livestream auf Joyn verfügbar. Dabei werden sämtliche Ereignisse, wie beispielsweise Konflikte, emotionale Momente oder zwischenmenschliche Beziehungen, durch die Kameras im Container festgehalten.

Seit dem 15. September 2025 laufen die ersten Trailer im Fernsehen sowie auf den Social-Media-Kanälen von Sat.1, Joyn und #PromiBB. Begleitet wird die Aktion durch aufmerksamkeitsstarke Audio-Spots im Radio und in Podcasts. Zusätzlich sorgen über 5.000 Digital-out-of-Home-Flächen und vielfältige Online-Werbemittel in den kommenden Wochen für maximale Sichtbarkeit – bis zum großen Show-Start. Die „Promi Big Brother“-Kampagne entsteht in Zusammenarbeit mit Seven.One Creation – der Inhouse-Agentur der Seven.One Entertainment Group – und wird im Auftrag von Sat.1 konzipiert und umgesetzt.

„Promi Big Brother“ 2025: Sendetermine von Staffel 13

Die Teilnahme an „Promi Big Brother“ bedeutet für die Stars eine Überwachung rund um die Uhr. Wer das Geschehen im Container jederzeit ununterbrochen verfolgen möchte, kann dies wie gewohnt über Joyn tun. Auch 2025 bietet die Plattform wieder einen 24-Stunden-Livestream an – einen Vorgeschmack darauf sogar schon vor dem Start der eigentlichen Live-Shows.

Die Pre-Show „Promi Big Brother – Der Countdown“ geht am Donnerstag, 2. Oktober 2025, ab 12 Uhr live bei Joyn auf Sendung – direkt aus dem brandneuen Haus. Dabei werden exklusive Einblicke in die diesjährige Staffel gewährt, Geheimnisse gelüftet und das neue Zuhause der Promis vorgestellt. Zudem lernen die Zuschauer und Zuschauerinnen weitere Kandidatinnen und Kandidaten kennen, die bereits mit vollen Koffern auf ihren Einzug warten. Über die Joyn-App können Fans ab sofort ihre Fragen rund um „Promi Big Brother“ einsenden – einige davon werden live in der Countdown-Show beantwortet. Der reguläre 24-Stunden-Livestream startet dann ab Samstag, 4. Oktober 2025, um 15 Uhr bei Joyn.

Anschließend gibt es täglich eine Liveshow auf Sat.1. Dies sind die Sendetermine:

„Promi Big Brother 2025“: Montag, 6. Oktober – Startshow um 20.15 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Dienstag, 7. Oktober – Folge 2 um 20.15 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Mittwoch, 8. Oktober – Folge 3 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Donnerstag, 9. Oktober – Folge 4 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Freitag, 10. Oktober – Folge 5 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Samstag, 11. Oktober – Folge 6 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Sonntag, 12. Oktober – Folge 7um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Montag, 13. Oktober – Folge 8 um 20.15 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Dienstag, 14. Oktober – Folge 9 um 20.15 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Mittwoch, 15. Oktober – Folge 10 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Donnerstag, 16. Oktober – Folge 11 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Freitag, 17. Oktober – Folge 12 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Samstag, 18. Oktober – Folge 13 um 22.30 Uhr auf Sat.1

„Promi Big Brother 2025“: Sonntag, 19. Oktober – Folge 14 um 22.30 Uhr auf Sat.1

Übertragung von „Promi Big Brother“ 2025 im TV und Stream

Die 13. Staffel von „Promi Big Brother“ läuft erneut beim Sender Sat.1 über die Bildschirme. Die Sendung ist während der regulären Sendetermine kostenfrei im Fernsehen verfügbar. Parallel zur TV-Übertragung kann die Show ebenfalls kostenlos über den Streamingdienst Joyn angesehen werden. Es ist lediglich die Erstellung eines Accounts notwendig.

Gibt es hinterher wieder „Die Late Night Show“?

Ja, auch dieses Jahr steht wieder „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ auf dem Programm. Jochen Bendel und Melissa Khalaj führen direkt nach jeder regulären Folge durch die Late-Night-Ausgabe, in der sie gemeinsam mit wechselnden Gästen das aktuelle Geschehen im Container analysieren und kommentieren.

Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2025: Welche Promis sind dabei?

Die Teilnehmer der 13. Staffel sind bisher noch nicht komplett bekannt, doch eines ist sicher: 2025 können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut auf eine Mischung aus Reality-Stars, Schauspielern, Musikern und Überraschungsgästen einstellen. Da es nun einmal zur Spannung erzeugenden Marketing-Politik des Senders gehört, den Vorhang vor den teilnehmenden Promis nur zentimeterweise zu lüften, kommen Namen nur Stück für Stück ans Licht. Bisher stehen auf der Liste:

Icon vergrößern Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny Foto: Joyn/Marc Rehbeck Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny Foto: Joyn/Marc Rehbeck

Sarah-Jane Wollny

Im Jahr 2018 gewann Dokusoap-Star Silvia Wollny die sechste Staffel von „Promi Big Brother“. Sieben Jahre später folgt ihre Tochter Sarah-Jane Wollny dem Ruf des großen Bruders und zieht in dessen TV-Herberge ein. Die examinierte Altenpflegerin verbindet mit ihrer Teilnahme die Hoffnung, künftig nicht mehr als „dumme, naive Maus“, sondern als starke und selbstbewusste Frau wahrgenommen zu werden.

Obwohl die 26-Jährige das Leben in einer 13-köpfigen Familie gewohnt ist, betrachtet sie dies nicht zwangsläufig als Vorteil für das Zusammenleben im Container. Sie äußerte großen Respekt vor der Herausforderung, mit fremden Menschen unter einem Dach zu leben. Zwar sei sie das Miteinander in einer Großfamilie gewohnt, doch „Promi Big Brother“ sei ihrer Einschätzung nach eine völlig andere Dimension.

Andrej Mangold

Andrej Mangold, bekannt als ehemaliger Basketballprofi und „Bachelor“, zieht nun in den „Promi Big Brother“-Container ein. Der Reality-Star möchte sich dort als empathischer, hilfsbereiter Mitbewohner präsentieren, der stets für gute Stimmung sorgt. Sein Ziel sei es, als „feiner Kerl“ wahrgenommen zu werden.

Trotz des Fokus auf das Miteinander verliert der 38-Jährige den Wettbewerb nicht aus den Augen. „Promi Big Brother“ bezeichnete er als das Königsformat unter den deutschen Reality-Shows und zugleich als das authentischste. Er sehe die Teilnahme als großes Experiment, dem er mit Vorfreude und Offenheit begegne. Mangold betonte, er sei gekommen, um zu bleiben – mit dem festen Vorsatz, am Ende das Licht im Container auszuschalten.

Tickets gibt es auch

