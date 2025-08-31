„Promi Big Brother“ 2025: Start und Sendetermine – wann kommt Staffel 13?

Im Reality-Format „Promi Big Brother“ verlassen bekannte Persönlichkeiten aus TV, Musik, Sport und Social-Media ihre gewohnte Umgebung, um für etwa zwei Wochen in einem streng überwachten Bereich, dem sogenannten „Container“, zu leben. Dort sind sie vollständig isoliert von der Außenwelt, ohne Zugang zu Handys, dem Internet oder der Möglichkeit, mit ihren Angehörigen zu kommunizieren. Rund um die Uhr sorgen Kameras und Mikrofone dafür, dass alles festgehalten wird, was passiert. Durch Abstimmungen entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer vor dem Fernseher, wer bleiben darf, wer nominiert wird und wer am Ende das Preisgeld von 100.000 Euro gewinnt.

Nun steht fest, dass auch in diesem Jahr der „große Bruder“ wieder einige prominente Teilnehmer empfangen wird. Damit geht „Promi Big Brother“ bereits in die 13. Staffel. Hier in diesem Artikel erfahren Sie, wann die Reality-Show an den Start geht und wie die Sendetermine liegen.

„Promi Big Brother“ 2025: Start von Staffel 13

Während der „Alles auf Joyn!“-Präsentation in Hamburg hat Sat.1 den Beginn der neuen Staffel von „Promi Big Brother“ bekannt gegeben. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird der „Promi Big Brother“-Container auch 2025 in der zweiten Jahreshälfte geöffnet. Ab Montag, 6. Oktober 2025, wird die Show täglich live auf Sat.1 ausgestrahlt und ist zudem rund um die Uhr im 24/7-Livestream auf Joyn verfügbar. Dabei werden sämtliche Ereignisse, wie beispielsweise Konflikte, emotionale Momente oder zwischenmenschliche Beziehungen, durch die Kameras im Container festgehalten.

Die Wartezeit bis zum Start von „Promi Big Brother“ 2025 können Sie beim Sender Sat.1 aktuell übrigens mit Staffel 2 der „Spreewaldklinik“ und der Reality-Show „Villa der Versuchung“ überbrücken.

„Promi Big Brother“ 2025: Sendetermine von Staffel 13

Die Teilnahme an „Promi Big Brother“ bedeutet für die Stars eine rund um die Uhr Überwachung. Aus diesem Grund wird es täglich eine Liveshow auf Sat.1 geben. Die genauen Sendezeiten stehen jedoch noch nicht fest. Im vergangenen Jahr strahlte der Sender „Promi Big Brother“ teilweise zur Primetime aus, während die Show an den meisten Tagen genau wie in den Jahren davor erst nach 22 Uhr begann. Sobald neue Informationen zu den Sendeterminen vorliegen, werden wir Sie hier in diesem Artikel darüber informieren.

Wer das Geschehen im Container jederzeit ununterbrochen verfolgen möchte, kann dies wie gewohnt über Joyn tun. Auch 2025 bietet die Plattform wieder einen 24-Stunden-Livestream an - 24/7 also.

Übertragung von „Promi Big Brother“ 2025 im TV und Stream

Die 13. Staffel von „Promi Big Brother“ läuft erneut beim Sender Sat.1 über die Bildschirme. Die Sendung ist während der regulären Sendetermine kostenfrei im Fernsehen verfügbar. Parallel zur TV-Übertragung kann die Show ebenfalls kostenlos über den Streamingdienst Joyn angesehen werden. Es ist lediglich die Erstellung eines Accounts notwendig.

Gibt es hinterher wieder „Die Late Night Show“?

Obwohl Sat.1 bislang keine offizielle Bestätigung herausgegeben hat, stehen die Chancen gut, dass auch dieses Jahr wieder „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ auf dem Programm steht.

Im vergangenen Jahr führten Jochen Bendel und Melissa Khalaj direkt nach jeder regulären Folge durch die Late-Night-Ausgabe, in der sie gemeinsam mit wechselnden Gästen das aktuelle Geschehen im Container analysierten und kommentierten.

Kandidaten bei „Promi Big Brother“ 2025: Welche Promis sind dabei?

Die Teilnehmer der 13. Staffel sind bisher nicht bekannt, doch eines ist sicher: 2025 können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut auf eine Mischung aus Reality-Stars, Schauspielern, Musikern und Überraschungsgästen einstellen. Sobald die offiziellen Namen feststehen, werden wir Sie hier in dieser Stelle auflisten.

„Promi Big Brother“ 2025: Das sind die Moderatoren in Staffel 13

2025 wird die täglich stattfindende Hauptshow weiterhin von Marlene Lufen und Jochen Schropp moderiert. Im Anschluss präsentieren Melissa Khalaj und Jochen Bendel „Promi Big Brother – Die Late Night Show“, in der aktuelle Ereignisse aus dem Container ausführlich besprochen und analysiert werden.