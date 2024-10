Schock bei „Promi Big Brother“ 2024: Elena Miras muss den Container nach Notarzt-Einsatz verlassen

Schockierende News aus dem „Promi Big Brother“-Container: Am Freitagmorgen, dem 18. Oktober 2024, kam es zu einem Notarzt-Einsatz. Wie Sat.1 in einer Pressemitteilung bekanntgab, musste Elena Miras den Container aus „gesundheitlichen Gründen“ verlassen. Der Sender versicherte aber, dass es der 32-Jährigen gut gehe.

Notarzt-Einsatz bei Promi Big Brother 2024: Was war passiert?

Ist das Drama, das sich in den vergangenen Tagen entwickelte, damit endgültig vorbei? Elena Miras musste den engen Raum mit ihrem Ex-Freund Mike Heiter und dessen neuen Partnerin Leyla Lahouar teilen. Zu Beginn wollte Elena keine negativen Bemerkungen über die beiden machen, doch die Situation spitzte sich immer weiter zu. Immer wieder kam es zu Streit zwischen Elena und Leyla.

„Diese Blicke, diese versteckten Gemeinheiten – ich halte das einfach nicht mehr aus“, beschwerte sich Elena im Einzelgespräch über Leyla. Am 17. Oktober brach sie in der Sendung unter Tränen zusammen und sagte: „Ich möchte den Container verlassen.“ Doch anders als im Dschungelcamp, an dem sie schon zweimal teilnahm, konnte sich die Schweizerin mit der Rekordgage nicht so einfach aus der Show verabschieden.

„Promi Big Brother“ 2024: Wird Elena Miras zurückkehren?

Elena Miras kann nach ihrem Arztbesuch nicht einfach zurückkehren. Das gab Sat.1 bereits bekannt. Big Brother hat entschieden, dass Miras aufgrund der Fürsorgepflicht nicht wieder in den Container einziehen darf. Die anderen Bewohner wurden bereits über ihren plötzlichen Auszug informiert.

So reagieren die anderen Kandidaten von „Promi Big Brother“ 2024

Im Joyn-Livestream konnten Fans die ersten Reaktionen auf ihren vorzeitigen Abschied sehen. „Auf jeden Fall ist sie jetzt in den besten Händen“, kommentierte Schauspielerin Mimi Fiedler. Dass Elenas frühzeitiges Ausscheiden mit der Situation um Leyla und Mike zusammenhängen könnte, zeigt auch Leylas Reaktion: „Ich weiß jetzt, was ich zukünftig in den Vertrag schreiben lasse. Keine Ex-Freundinnen von Mike mehr“, scherzt die 28-Jährige. Bereits im Dschungelcamp kam es zu einem Eklat zwischen ihr und Mikes Ex-Affäre Kim Virginia.

Übrigens: Am 17. Oktober musste Daniel Lopes den „Promi Big Brother“-Container verlassen.