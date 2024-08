Sommer-Dschungelcamp 2024: Elena Miras erlebt bei Prüfung Panikattacke - "Die hatte Todesangst"

In Südafrika lichten sich die Reihen der Dschungel-Legenden. In Folge 14 der Jubiläumsstaffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ zum 20. Geburtstag der RTL-Show mussten gleich zwei der anfangs 13 Promis ihren Rucksack packen. Wobei einer gar nicht mehr dazu kam.

Spoilerwarnung: Die folgenden Szenen werden erst am Donnerstagabend auf RTL ausgestrahlt, waren zuvor bereits im Stream bei RTL+ und in Ausschnitten auf der Homepage des Senders zu sehen.

Nachdem Eric Stehfest von den Mitcampern in einer freiwilligen Abstimmung – auch Enthaltungen waren möglich – rausgewählt worden war, erwischte es wenig später völlig überraschend auch Elena Miras. Das Aus der Schweizerin, die sich im Camp über eine Sonderbehandlung freuen durfte, war dabei besonders dramatisch. Als wohl erster Camper in der langen Geschichte des Formats schied Miras aus, weil sie eine Prüfung verweigerte. Deshalb durfte sie anschließend nicht einmal ins Camp zurück, um sich von den anderen Teilnehmern zu verabschieden.

Sommer-Dschungelcamp 2024: Elena Miras scheidet wegen Prüfungsverweigerung aus

Gemeinsam mit Georgina Fleur sollte die 32-Jährige die Prüfung „Alles was quält“ bestehen. Dabei hätten beide in Vertiefungen unter der Erde ohne Tageslicht Sterne sammeln sollen, während sie tierischen Besuch bekämen. Doch schon beim Anblick der Gruben vergießt Miras Tränen und betont: „Ich habe Platzangst. Und im Dunkeln noch mehr. Das ist wie ein Grab.“ Probleme würden ihr nicht die Tiere bereiten, sondern der sargähnliche Raum, stellt sie fest: „Ich bin lebendig da drin begraben.“

Nach gutem Zureden von Fleur wagt sie sich dennoch in das Loch. Unter Tränen ringt sich Miras zu einem „Ja, ich probier’s“ durch. Doch kaum ist sie in Position, schwant ihr: „Ich kann das nicht.“ Beinahe flehentlich schiebt sie nach: „Nein, nicht zumachen, nicht zumachen.“ Auch die Moderatoren zeigen vollen Einsatz. „Du schaffst das, Elena“, spricht Jan Köppen ihr Mut zu, während Sonja Zietlow Miras die Hand hält.

Icon Vergrößern Erlebten das wohl dramatischste Ende einer Dschungelprüfung mit: Jan Köppen redete Elena Miras Mut zu, Sonja Zietlow bat ihr Hand und Schulter an. Foto: Pascal Bünning/RTL+/dpa Icon Schließen Schließen Erlebten das wohl dramatischste Ende einer Dschungelprüfung mit: Jan Köppen redete Elena Miras Mut zu, Sonja Zietlow bat ihr Hand und Schulter an. Foto: Pascal Bünning/RTL+/dpa

Sommer-Dschungelcamp 2024: Elena Miras ruft „Ich bin ein Star - holt mich hier raus“

Die in Reality-TV-Formaten geübte Dschungelkandidatin gibt dennoch zu verstehen: „Ich will das nicht machen.“ Allerdings lässt sie sich darauf ein, dass die Luke kurz probeweise geschlossen wird. Kaum ist das passiert, wird Miras hysterisch. „Nein, auf, auf“, ruft sie, gefolgt von einem Kreischer. Da die Prüfung nicht ohne Weiteres abgebrochen werden kann, muss sie den Satz der Sätze aussprechen.

Miras beginnt mit: „Ich gehe.“ Dann schließt sie ihr Dschungelcamp-Revival, indem sie wie eine Woche zuvor Hanka Rackwitz ruft: „Ich bin ein Star – holt mich hier raus.“

Sommer-Dschungelcamp 2024: Elena Miras muss Show nach Panikattacke verlassen

Damit scheint sie ihren Frieden gemacht zu haben, denn kurz darauf folgt ihr Hinweis: „Ich gehe lieber nach Hause.“ In Zietlows Armen weint Miras dennoch völlig aufgelöst weiter. Auch Fleur darf nicht zur Prüfung antreten, nimmt ihre Mitstreiterin stattdessen in den Arm.

Das Moderatoren-Duo zeigt Verständnis für Miras‘ Panik und lobt sie dafür, es versucht zu haben. „Du hast ganz stark gekämpft. Und schön, dass du nochmal hier warst, bei dieser Show. Aber leider darfst du jetzt kein Teil mehr davon sein“, spricht Zietlow aus, was Miras bereits klar ist.

Fleur aber reagiert völlig entrüstet auf die Konsequenzen, woraufhin Miras sie bremst: „Nein, das ist okay. Es ist okay, ich wusste das. Alles gut.“ Als quasi letzte Amtshandlung gibt sie der 34-Jährigen noch mit auf den Weg zurück ins Camp: „Sag Gigi (Birofio) bitte, er soll die Sendung gewinnen für mich, okay? Und Sarah (Knappik) einen dicken Kuss von mir, okay? Danke euch allen.“

Dass sie ihren Humor schnell wiedergefunden hat, verdeutlicht Miras‘ augenzwinkernder Tipp an Fleur: „Rock weiter, schlaf nicht so viel.“ Sie selbst sieht auch das Gute an ihrem abrupten Dschungel-Aus: „Ich gehe jetzt zu meiner Tochter.“

Icon Vergrößern Verstanden sich im Dschungelcamp außerordentlich gut: Sarah Knappik (l.) gibt zu, dass sie Elena Miras in ihr Herz geschlossen hat. Foto: Tag 12/dpa Icon Schließen Schließen Verstanden sich im Dschungelcamp außerordentlich gut: Sarah Knappik (l.) gibt zu, dass sie Elena Miras in ihr Herz geschlossen hat. Foto: Tag 12/dpa

Sommer-Dschungelcamp 2024: „Habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen“

Im Camp wird Miras‘ Ausscheiden besonders von Knappik emotional aufgenommen. Die einstige Topmodel-Kandidatin spricht „Das hat die nicht gemacht“ vor sich hin, während sie Kader Loth und Daniela Büchner zu den anderen ins Camp holt. Sie ist völlig aufgelöst: „Wenn die lügt, dann raste ich richtig aus.“

Doch Fleur gibt einen ehrlichen Einblick in die dramatischen Minuten: „Ich hab‘ sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Also zuerst hat sie geweint: Sie will da nicht rein. Als sie (…) rausgekommen ist, hat sie am ganzen Körper gezittert, gebebt (…).“

Und weiter: „Sie hat so geweint. Ich habe so etwas noch nie in meinem Leben gesehen, dass jemand so schlimm betroffen ängstlich war. Sie hatte so eine Todesangst.“ Schließlich ergänzt sie: „Die hat keine Luft mehr bekommen.“ Daraufhin wirft Mola Adebisi ein: „Panikattacke.“ Und Fleur pflichtet ihm bei: „Ja, die hatte eine Panikattacke.“

Sommer-Dschungelcamp 2024: Gigi Birofio und Sarah Knappik trauern Elena Miras nach

Knappik trauert derweil im Dschungeltelefon und hält eine Eloge auf Miras: „Sie ist so ein herzensgutes Mädchen. Ich habe das noch nie erlebt in so einem Format, dass jemand so für mich in die Bresche springt und so ein guter Mensch ist.“

Sie hätte ihr das Finale gegönnt, denn sie gesteht: „Ich habe sie so in mein Herz geschlossen. Das war hier gar nicht der Plan, dass ich irgendeinen von denen in mein Herz schließe, ehrlich.“

Birofio ist ebenfalls schwer getroffen. „Ahhh, fehlt eine bei uns im Camp – Elena“, stellt der enge Freund von Mike Heiter, dem Ex-Camper und Vater von Miras Tochter, klar: „Elena war schon sowas Einmaliges. Ich hab‘ schon ein Stück von mir verloren, hier drin.“

Auch Büchner, die Miras aus Staffel 14 kennt, gibt zu: „Das tut mir unendlich leid. Ich war wirklich froh, dass sie hier war, weil ich habe sie als einen anderen Menschen kennengelernt wie damals. Sie ist wirklich ein toller Mensch, eine sehr starke Frau.“

Besonders tragisch: Miras hatte sich die für sie verhängnisvolle Dschungelprüfung selbst zuzuschreiben. Wer antreten musste, durfte der zuvor rausgewählte Stehfest entscheiden. Der langjährige GZSZ-Star wiederum schied mit gerade einmal zwei Stimmen aus: von Miras und von Büchner. Er selbst war einer von vier Kandidaten, die sich bei der Abstimmung lieber enthielten.