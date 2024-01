Tatort heute aus Hamburg: "Was bleibt" im Schnellcheck

Der Tatort heute (01.01.2024) aus Hamburg ist der letzte Fall für das Duo Falke und Grosz. Schauspielerin Franziska Weisz verabschiedet sich mit einem sympathischen Auftritt. Lohnt sich "Was bleibt"?

"Was bleibt" heißt der Tatort heute aus Hamburg . Der Krimi läuft an Neujahr (01.01.2024, 20.15 Uhr) im Ersten.

Mit Thorsten Falke bildet Julia Grosz seit 2016 das beliebte Tatort-Duo aus dem Norden. Nun steigt Schauspielerin Franziska Weisz aus. In ihrem letzten gemeinsamen Fall bekommen es die beiden Kommissare mit dem Thema Migration zu tun - und damit auch der Frage nach Identität.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (01.01.2024) aus Hamburg im Schnellcheck

Ein Unbekannter bittet Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) um ein Treffen. Er hoffe, so sagt er, dass der Kommissar ein mehr als 20 Jahre altes Versprechen einlöse und ihm aus einer Notlage helfe. Da der Unbekannte eine Zusage verlangt, ohne jedoch die weiteren Umstände preiszugeben, weigert sich Falke. Kurz darauf wird der Mann tot aus der Elbe gezogen. Wie sich herausstellt, hatte er unter falschen Identitäten gelebt. Um herauszufinden, wer der Mann wirklich war, muss Falke zusammen mit seiner Kollegin Julia Grosz (Franziska Weisz) tief in die eigene Vergangenheit eintauchen. Und auch bei dem Mann, den die beiden schließlich verdächtigen, scheint nichts so zu sein, wie es scheint.

Denis (Malik Blumenthal) und Thorsten Falke: Den Kommissar holt ein 20 Jahre altes, nie eingelöstes Versprechen ein. Foto: Georges Pauly, NDR

Tatort Kritik: Lohnt sich, bei "Was bleibt" heute einzuschalten?

Verständlich ist es nicht, wie man beim NDR der Meinung sein kann, die Figur von Julia Grosz sei "auserzählt". Dabei war es die im Auslandseinsatz traumatisierte und unnahbar wirkende Bundespolizistin, die diesen Tatort seit 2016 sehenswert machte und die man zuletzt besser kennenlernte. Die Abschiedsfolge an sich ist ein solider Film, an deren Ende sich eine Überraschung an die nächste reiht. Oder kritisch betrachtet: eine unglaubwürdige Wendung einer anderen folgt. Auch über das Finale werden die Meinungen auseinandergehen, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Ein Ständchen zum Abschied: Julia Grosz. Foto: Georges Pauly, NDR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Hamburg

Thorsten Falke : Wotan Wilke Möhring

: Julia Grosz : Franziska Weisz

: Denis Demorovic: Malik Blumenthal

Oliver Timmig: Hanno Koffler

Jasmina Timmig: Janina Elkin

Björn Timmig: Gerhard Garbers

Katharina Timmig: Leslie Malton

Martin Zachalka: Mathis Reinhardt

Silke Zachalka: Henrike Fehrs

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Max Zähle führt Regie bei "Tatort: Was bleibt" nach einem Drehbuch von Marija Erceg. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Falke und Grosz sind die Ermittler in Hamburg

Hauptkommissar Thorsten Falke ist ein echter "Straßenbulle". Er kennt Hamburg, er kennt die Menschen. Er ermittelt pragmatisch, ist impulsiv und geradeheraus - was ihm oft Probleme mit Anwälten oder Vorgesetzten beschert. Falke ist Single, hat sich bewusst gegen eine Familie entschieden. Aus einer Affäre mit einer verheirateten Frau hat er aber einen heranwachsenden Sohn, der jedoch nicht weiß, wer sein Vater ist.

Falke arbeitet zunächst beim LKA Hamburg, wechselt später aber zur Bundespolizei. Er ermittelt zwischen Ostfriesland und dem Harzvorland, meistens jedoch in Hamburg. 2016 trifft er bei Ermittlungen auf die junge Polizeioberkommissarin Julia Grosz, die nach einem traumatischen Auslandseinsatz in Afghanistan am Flughafen Hannover stationiert ist. Mit der Zeit wachsen die beiden als Duo zusammen - zunächst professionell-distanziert, später zunehmend vertraut und eingespielt.

Nach 13 gemeinsamen Fällen verabschiedet sich Schauspielerin Franziska Weisz zum Jahresstart 2024 jedoch aus der Krimi-Reihe. Wotan Wilke Möhring ermittelt als Thorsten Falke alleine weiter.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen mit Falke und Grosz

