TV-Duelle zur Bundestagswahl 2025: Alle Termine, Sender und Infos zur Übertragung

Am Sonntag, dem 23. Februar, wird in Deutschland ein neues Parlament gewählt. Normalerweise sollte die Wahl im Herbst stattfinden. Doch durch den Bruch der Ampelkoalition, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, kommt es in diesem Jahr zu vorgezogenen Neuwahlen des Bundestags. Dabei versuchen die zahlreichen Parteien und ihre jeweiligen Spitzenkandidaten der Bundestagswahl 2025, die Wählerinnen und Wähler von sich und ihrem Parteiprogramm zu überzeugen. Dazu gehören selbstverständlich auch die traditionellen TV-Duelle, die standesgemäß in den letzten Wochen vor den Wahlen ausgestrahlt werden.

Wir stellen Ihnen daher in diesem Artikel sämtliche Termine der TV-Duelle mit den dazu eingeladenen Gästen vor. Darüber hinaus erfahren Sie zudem, welche Sender die Übertragung übernehmen.

Übrigens: Bei uns finden Sie auch den Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2025 der Ihnen zeigt, welche Partei zu Ihren Ansichten passt.

TV-Duelle zur Bundestagswahl 2025: Das sind die Termine

Zunächst listen wir alle TV-Duelle auf, die bis zur Bundestagswahl am Sonntag, dem 23. Februar 2025, anstehen:

Donnerstag, der 6. Februar: „Schlagabtausch“

Sonntag, der 9 Februar: „Das Duell – Scholz gegen Merz“

Montag, der 10. Februar: „Vierkampf der kleinen Parteien“

Donnerstag, der 13. Februar: „Klartext!“

Sonntag, der 16. Februar: Viererrunde

Montag, der 17. Februar: „Wahlarena“

Mittwoch, der 19. Februar: Scholz gegen Merz

Donnerstag, der 20. Februar: „Die Schlussrunde“

Samstag, der 22. Februar: „Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating“

TV-Debatten vor der Bundestagswahl 2025: Welche Politiker sind zu Gast? Welcher Sender übernimmt die Übertragung?

Donnerstag, 6. Februar 2025: „Schlagabtausch“

Beginn: 22.15 Uhr

Sender: ZDF

Den Auftakt machte das ZDF am 6. Februar. Im „Schlagabtausch“ ging es für 90 Minuten speziell um die Themen Wirtschaft und Migration. Zu Gast sind insgesamt sechs Politikerinnen und Politiker: FDP-Chef Christian Lindner, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Alexander Dobrindt, AfD-Chefin Alice Weidel, Grünen-Chef Felix Banaszak, Linken-Chef Jan van Aken und BSW-Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht. Moderiert wird die Sendung von Andreas Wunn.

Sonntag, der 9 Februar: „Das Duell – Scholz gegen Merz“

Beginn: 20.15 Uhr

Sender: ARD und ZDF

Die zweite TV-Debatte findet zur Primetime um 20.15 am Sonntagabend als TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und seinem Herausforderer Friedrich Merz statt. Gesprächspunkte sind hierbei zentrale Fragen zur Zukunft Deutschlands. Die Moderation übernehmen Maybrit Illner und Sandra Maischberger.

Montag, der 10. Februar: „Vierkampf der kleinen Parteien“

Beginn: 21.15 Uhr

Sender: ARD

Wie der Name bereits verrät, nehmen an diesem TV-Duell vier Politikerinnen und Politiker von FDP, CSU, BSW und Linken teil. Den Rahmen bildet Louis Klamroth mit seiner Sendung „hart aber fair“.

Donnerstag, der 13. Februar: „Klartext!“

Beginn: 19.25 Uhr

Sender: ZDF

Bei „Klartext!“ am Donnerstag, dem 13. Februar sind die Kanzlerkandidaten der Parteien SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und AfD zu Gast. Dabei können Bürgerinnen und Bürger den Kandidaten zahlreiche kritische Fragen stellen. Somit kommen in diesem direkten Dialog Themen wie Steigende Preise, der Fachkräftemangel und die Kriege in der Ukraine und Nahost auf. Moderiert wird die 140-minütige Sendung von Bettina Schausten und Christian Sievers.

Sonntag, der 16. Februar: Viererrunde

Beginn: 20.15 Uhr

Sender: RTL

Am 16. Februar begrüßen Pinar Atalay und Günther Jauch wieder vier Gäste im Rahmen der Viererrunde . Genauer gesagt Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel. Ursprünglich sollte ein direkter Schlagabtausch zwischen Scholz und Merz stattfinden. Doch letztlich entschied sich der Sender RTL, seine Runde noch etwas zu erweitern, was zum „Quadrell“ führt. Darüber hinaus kommen vor der Sendung auch Sahra Wagenknecht, Christian Lindner und Gregor Gysi zu Wort, nämlich um 19 Uhr.

Montag, der 17. Februar: „Wahlarena“

Beginn: 21.15

Sender: ARD

In der „Wahlarena“ am 17. Februar hat erneut das Publikum die Möglichkeit, Fragen an die Spitzenpolitiker Deutschlands zu stellen. Die Adressaten sind in dieser Sendung Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel, die nacheinander die gestellten Fragen beantworten. Moderiert wird das Format vom Duo Jessy Wellmer und Louis Klamroth.

Mittwoch, der 19. Februar: Scholz gegen Merz

Beginn: 20.15 Uhr

Sender: Welt TV

Am 19. Februar, vier Tage vor der Bundestagswahl, findet das letzte direkte TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz statt. Für die Moderation sind Jan Philipp Burgard und Marion Horn verantwortlich. Das Streitgespräch ist bei Welt TV zu sehen.

Donnerstag, der 20. Februar: „Die Schlussrunde“

Beginn: 22.00 Uhr

Sender: ARD und ZDF

Nachdem am Tag zuvor Olaf Scholz und Friedrich Merz ihr letztes direktes Streitgespräch führen, kommen am Donnerstag, dem 20. Februar noch einmal alle Spitzendkandidaten der jeweiligen Parteien und Fraktionen, die im Bundestag vertreten sind, zusammen. Moderiert wird die Debatte von Markus Preiß und Diana Zimmermann.

Samstag, der 22. Februar: „Wahl-Countdown: Die Kandidaten im Bürger-Speed-Dating“

Beginn: 20.15 Uhr

Sender: ProSieben und SAT.1

Einen Tag vor der Wahl kommen Olaf Scholz, Friedrich Merz, Robert Habeck und Alice Weidel in einem im Vergleich zu den anderen TV-Debatten eher unkonventionellem Format zusammen. Dabei haben zehn Menschen jeweils drei Minuten Zeit, den Kandidaten ihre persönlichen Fragen zu stellen. Geleitet wird die Sendung von Linda Zervakis und Paul Ronzheimer.

Die Bundestagswahl 2025 im Überblick

Die Bundestagswahl 2025 findet zu einem ungewöhnlichen Termin statt. Ansonsten ändert sich für die Wählerinnen und Wähler nicht viel am Prozedere. Durch Briefwahl oder vor Ort an der Wahlurne dürfen etwa 60 Millionen Menschen in Deutschland durch ihre Erst- und Zweitstimme ein neues Parlament wählen.

Trotz aktueller Umfragen bezüglich der Bundestagswahl lässt sich noch nicht vorhersagen, welche Regierung die Geschicke von Deutschland lenken wird. Neben intensiven TV-Duellen wie zwischen Olaf Scholz und Herausforderer Friedrich Merz versuchen daher alle an der Wahl involvierten Parteien bis zum Schluss, die Gunst der Wählerschaft zu erlangen. Zu guter Letzt finden Sie an dieser Stelle noch einmal alle wichtigen Infos zur Bundestagswahl:

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag

Datum: 23. Februar 2025

Stimmrecht: Erst- und Zweitstimme

Öffnungszeiten der Wahllokale: 8 bis 18 Uhr

Stimmberechtigte Menschen: 59,2 Millionen