Unwetterfront nimmt Kurs auf Mallorca: Warnstufe Orange für Freitag und Samstag

Die schweren Unwetter, die Spanien in dieser Woche heimgesucht haben und bei denen mehr als 150 Menschen ums Leben gekommen sind, weichen nur langsam. Die Unwetterfront könnte in Teilen nun Kurs auf Mallorca nehmen. Der spanische staatliche Wetterdienst Aemet hat eine Warnung der Warnstufe Orange für Freitag und Samstag für die Balearen-Insel ausgegeben.

Warnstufe Orange: Warnung vor Unwetter auf Mallorca

Laut der Webseite der Behörde wird ab 10 Uhr am Freitag, 1. November, vor dem „erheblichen Risiko“ von Starkregen und Gewitter gewarnt. Die Warnung gilt bis 8 Uhr Samstagfrüh, 2. November. Über die erwartete Regenmenge heißt es, dass es in einer Stunde zu einem Niederschlag von 50 Litern pro Quadratmeter kommen könnte, „in einigen Gebieten können sich in wenigen Stunden mehr als 120 Liter pro Quadratmeter ansammeln“.

Auf der Internetseite Meteoalarm, auf der die Daten von Wetterdiensten aus 20 europäischen Ländern zusammenfließen, werden betroffene Bürgerinnen und Bürger auf Mallorca ebenfalls vor schweren Gewittern und starkem Regen gewarnt, dazu der Hinweis: „Seien Sie vorbereitet. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen und halten Sie sich über die aktuelle Wettervorhersage auf dem Laufenden. Es kann zu schweren Schäden für Menschen und Güter kommen, insbesondere an gefährdeten oder exponierten Stellen.“

Unwetterfront in Spanien könnte am Freitag Mallorca erreichen

Laut Mallorca Zeitung sollen in der Hauptstadt Mallorcas, Palma, ab Freitag um 14 Uhr bis einschließlich Montag alle Friedhöfe, Parks und Spielplätze geschlossen bleiben. Das habe die Stadt am Donnerstag bekanntgegeben.

Ob es letztlich zu schweren Regenfällen oder Gewittern kommt, bleibt indes abzuwarten. Bei Aemet wird die Wahrscheinlichkeit zwischen 40 und 70 Prozent angegeben. Mallorca war bereits zum Wochenanfang von heftigen Regenfällen betroffen gewesen. In der Nacht von Sonntag auf Montag fielen etwa in Manacor 174 Liter Regen pro Quadratmeter. Es kam zu schweren Überschwemmungen auf der Insel.