Prinzessin Kate, Herzogin Meghan oder der „Prince of Rock“: Das sind die Hobbys der Royals

Was machen die Royals eigentlich in ihrer Freizeit? Während ihre offiziellen Termine meist streng durchgeplant sind, haben auch Prinzessin Kate, Herzogin Meghan, Prinz William und Co. persönliche Leidenschaften, die sie abseits des Rampenlichts ausleben. Von Sport über Kunst bis zu eher ungewöhnlichen Freizeitbeschäftigungen – hier werfen wir einen Blick auf die Hobbys der Mitglieder des britischen Königshauses.

Prinzessin Kate: sportlich, kreativ und musikalisch

Prinzessin Kate (42) ist eine wahre Allrounderin, wenn es um ihre Hobbys geht. Seit ihrer Schulzeit spielt die Ehefrau von Prinz William leidenschaftlich gerne Hockey und ruderte den britischen Medien zufolge sogar während ihres Studiums, um sich über eine kurzzeitige Trennung von William hinwegzutrösten. Heute begeistert sich Kate besonders für Tennis – und das nicht nur als Zuschauerin in Wimbledon, sondern auch aktiv auf dem Platz. Sogar gegen Tennislegende Roger Federer hat sie bereits gespielt, schreibt das ARD-Magazin Brisant.

Doch damit nicht genug: Kate hat auch eine künstlerische Ader. Die offizielle Fotografin ihrer Kinder ist sie selbst – viele der veröffentlichten Bilder von Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) stammen aus ihrer Kamera. Zudem bewies sie 2021 ihr musikalisches Talent, als sie bei einer Benefizveranstaltung in der Westminster Abbey Klavier spielte und ihr Talent sogar bei der ESC-Show im Jahr 2023 zum Besten gab.

Ein eher überraschendes Hobby der Prinzessin ist die Imkerei. Auf ihrem Anwesen Anmer Hall hält sie Bienen und produziert eigenen Honig, den sie bei offiziellen Terminen schon mit Kindern geteilt hat.

Prinz William – oder eher „Prince of Rock“?

Während seine Frau mit ihrer Vielseitigkeit beeindruckt, hat Prinz William (42) eine eher unerwartete Leidenschaft: Er ist ein echter Rockmusik-Fan. Wie der Radiomoderator Simon Mayo enthüllte, zählt er unter anderem Songs wie „Insomnia“ von Faithless und „Thunderstruck“ von AC/DC zu seinen Favoriten. Dies berichtete die britische Zeitung The Sun jüngst in einem Artikel. „Es gibt nichts Besseres als ‚Thunderstruck‘ an einem Montagmorgen, um in die Woche zu starten“, soll William gesagt haben.

Neben Musik liebt der Thronfolger das Tauchen. 2015 erwarb er das „PADI Advanced Open Water Diver“-Zertifikat, das ihm erlaubt, bis in größere Tiefen zu tauchen, heißt es in dem Artikel. Ein Zeitvertreib, den er gerne mit seiner Frau teilt, denn gemeinsam mit Kate wurde er schon beim Schnorcheln abgelichtet – unter anderem auf der Karibik-Tour im Jahr 2022.

Einen etwas gefährlicheren Zeitvertreib hat sich William allerdings abgewöhnt, seitdem die Kinder da sind. Offenbar hat ihn seine Frau dazu gedrängt, das Motorradfahren, was der Prinz von Wales früher sehr leidenschaftlich betrieb, eher auf Eis zu legen. Das schreibt unter anderem die Daily Mail.

König Charles III. : Der Monarch genießt am liebsten die Natur

König Charles III. (76) ist bekannt für seine Liebe zur Natur. Besonders seine Leidenschaft für die Gartenarbeit auf seinem Landsitz Highgrove ist legendär. Dort werden nach seinen Vorgaben streng ökologisch Pflanzen angebaut, aus denen unter anderem Honig und kosmetische Produkte hergestellt werden, heißt es bei dem Magazin Brisant.

Die Liebe zu den nützlichen Insekten eint den Monarchen mit seiner Schwiegertochter Kate. Mit seiner Ehefrau, Königin Camilla, teilt der König allerdings ein anderes Hobby: das Pilzesammeln. Laut Camillas Sohn, Tom Parker Bowles, sind die beiden regelrechte Pilz-Enthusiasten und „tief konkurrenzfähig“ in ihren Sammlungen. Dies schrieb Parker Bowles in einem von ihm veröffentlichten Kochbuch. Charles soll auch am Tag des Todes von Queen Elizabeth II. Pilze gesammelt haben, bevor er die Nachricht über ihre letzten Stunden erhielt. Das berichtet zumindest die Daily Mail.

Ein weiteres Hobby von Charles ist das Wandern. „Er läuft und läuft und läuft – wie eine Bergziege“, verriet Camilla einmal gegenüber dem Magazin Hello! über ihren Mann. Der König selbst beschreibt es eher als „Notwendigkeit“ für sein Wohlbefinden.

Prinz Harry: Vom Polospieler zum Vogelbeobachter

Prinz Harry (40) war einst eher bekannt für seine Leidenschaft für Polo, Skifahren und Rugby. Doch seit seinem Umzug nach Kalifornien hat sich sein Freizeitverhalten anscheinend geändert. Heute widmet er sich neuen Hobbys, darunter Meditation, Radfahren und – überraschenderweise – Vogelbeobachtung.

In ihrer Netflix-Dokumentation enthüllte Meghan, dass Harry eine besondere Faszination für Kolibris entwickelt hat und es liebe, sie zu beobachten. Eine ruhige Freizeitbeschäftigung, die im Kontrast zu seinem früheren – eher actionreichen Lebensstil - steht.

Herzogin Meghan: Dieses Hobby hebt sie von den anderen Royals ab

Herzogin Meghan (43) hat eine lange Liste an Talenten – und eine ihrer größten Leidenschaften ist die Kalligrafie. Bereits vor ihrer Schauspielkarriere arbeitete sie als professionelle Handschriftkünstlerin und gestaltete unter anderem Hochzeitskarten für Prominente, weiß die Zeitung Mirror zu berichten.

Zudem teilt sie mit Prinzessin Kate und auch ihrem Schwiegervater, König Charles III. das eher ungewöhnliche Hobby der Imkerei. Im Trailer zu ihrer neuen Netflix-Show „With Love, Meghan“ wurde gezeigt, wie sie in einem weißen Schutzanzug Bienenstöcke pflegt und begeistert über die große Honigernte spricht.

Neben Bienen interessiert sich Meghan auch für die Kunst des Kochens – eine Leidenschaft, die sich in ihrem neuen Lifestyle-Label „American Riviera Orchard“ widerspiegeln sollte, das unter anderem Marmeladen und Backmischungen vertreibt. Inzwischen hat das Label aber schon eine Umbenennung hinter sich und ist in einen Logo-Streit mit einer Stadt auf Mallorca verwickelt.