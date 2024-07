Bei den zahlreichen Sommer-Terminen der britischen Royals steht ein Event für gewöhnlich ganz oben auf der Liste: das prestigeträchtige Tennisturnier . Insbesondere Thronfolger Prinz William sowie seine Frau, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder, George, Charlotte und Louis waren in den vergangenen Jahren häufig in der sogenannten „Royal Box“ als Zuschauer zugegen.

Kate besucht das Turnier für gewöhnlich sogar an mehreren Terminen und überreicht als Schirmherrin des All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) häufig auch die Siegertrophäen. Bei einer solchen Übergabe kam es im vergangenen Jahr zu einem emotionalen Moment, der nun wieder viral geht.

Prinzessin Kate bei Wimbledon: Warum ein Moment für Tränen sorgte

In den sozialen Netzwerken feiern Nutzer derzeit emotionale Bilder und ein Video, das einen berührenden Moment zwischen Kate Middleton und der tunesischen Tennisspielerin Ons Jabeur zeigt. Das Video wurde nach dem Finale der Wimbledon-Damen 2023 aufgenommen, in dem Jabeur eine schmerzhafte Niederlage gegen Markéta Vondrousova erlitt.

Nach dem Spiel wurde Jabeur emotional und brach in Tränen aus. Kate trat bei der Siegerehrung tröstend an Jabeur heran, sprach ihr ermutigende Worte zu und umarmte sie. Als Jabeur bei der anschließenden Pressekonferenz gefragt wurde, was die Prinzessin von Wales zu ihr gesagt hatte, antwortete die Tennisspielerin laut talksport.com: „Das Gleiche wie im letzten Jahr. Um mich zu ermutigen, stark zu sein, zurückzukommen und einen Grand Slam zu gewinnen, ein Wimbledon zu gewinnen.“

Wimbledon 2024: Prinzessin Kates Teilnahme noch nicht sicher

Jabeur war nach ihrer Niederlage im Wimbledon-Finale 2023 in Tränen ausgebrochen, weil es eine bittere Niederlage in ihrer internationalen Tenniskarriere war. „Es ist der schmerzlichste Verlust in meiner Karriere“, wurde Jabeur damals von mehreren Medien – unter anderem der Deutschen Presse-Agentur (dpa) – zitiert. Für Jabeur war es zum damaligen Zeitpunkt laut der offiziellen WTA-Website die dritte Grand-Slam-Finalniederlage ihrer Karriere. Sie hatte zuvor zwei Grand-Slam-Finale verloren: einmal bei Wimbledon 2022 gegen Elena Rybakina und dann bei den US Open 2022 gegen Iga Swiatek. Jabeur hatte im Wimbledon-Finale 2023 knapp verpasst, die erste arabische und afrikanische Frau zu werden, die diesen Titel gewann.

Im Gespräch mit dem Hello!-Magazin machte die Tunesierin allerdings deutlich, dass Kates ermutigende Worte ihr durch die Niederlage im vergangenen Jahr geholfen hatten. Bezüglich Kates Krebserkrankung sagte sie gegenüber dem Magazin: „Ich wünsche ihr wirklich eine schnelle Genesung. Ich weiß, dass sie eine schwere Zeit durchmacht. Sie war für mich da, als ich zu kämpfen hatte, und ich hoffe, dass ich meine Energie für sie einsetzen kann. Sie ist so ein netter Mensch, und ich wünsche ihr alles Gute.“

Ob es in diesem Jahr zu einem Wiedersehen zwischen der Prinzessin von Wales und Ons Jabeur kommt, ist allerdings nicht klar. Bislang wurde Kate bei keinem der Matches gesehen und es ist derzeit auch noch fraglich, ob die Prinzessin von Wales die Trophäen bei der diesjährigen Siegerehrung überreichen wird.