Heino verteidigt Rammstein-Sänger: "Lindemann weiß, wo die Grenzen sind"

Vor zehn Jahren stand Heino gemeinsam mit Rammstein auf der Bühne. Nun will der Schlagersänger wieder mit der umstrittenen Band zusammenarbeiten – trotz der Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann.

"Ich glaube nicht, dass das stimmt, was die Frauen behaupten", sagt Schlagersänger Heino in einem Interview mit der Rheinischen Post zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Mehrere Frauen hatten dem 60-Jährigen sexuelle Übergriffe, teils unter Drogen, vorgeworfen. Lindemann hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft hat Ende August die Ermittlungen eingestellt, nachdem sie keine strafrechtliche Relevanz feststellte.

Heino verteidigt Lindemann nach Vorwürfen

Heino stand 2013 mit Rammstein beim Wacken Open Air auf der Bühne, nachdem er auf seinem Album "Mit freundlichen Grüßen" den Song "Sonne" gecovert hatte. "So, wie ich die Band damals zwei Tage lang in Wacken erlebt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so passiert ist", sagt der 84-Jährige im Interview. Lindemann sei ein absoluter Profi, "der weiß, was er tut und wo die Grenzen sind".

Wenn es nach dem Schlagersänger geht, sollte verboten werden, öffentlich solche Anschuldigungen in den Raum zu stellen. Dass Frauen nach Jahren kämen und so etwas behaupten, dagegen könne sich keiner wehren. Auch wenn die Ermittlungen eingestellt worden seien, bliebe immer etwas hängen, meint Heino.

Heino will wieder mit Lindemann auftreten

Der Schlagersänger kann sich sogar eine weitere Zusammenarbeit mit der Band vorstellen. Wie diese aussehen könnte, dafür hat der 84-Jährige bereits einen Plan. Wenn Rammstein im kommenden Jahr auf Tour geht, will er wieder gemeinsam mit Lindemann und Co. auf der Bühne stehen. "Und einen Titelwunsch hätte ich auch schon: Engel", so Heino.

Rammstein geht 2024 erneut auf große Europa-Tour. In Deutschland spielt die Band nur in den Städten Dresden, Gelsenkirchen und Frankfurt. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, soll die Tour ähnlich ausfallen wie der dritte Teil der Europa-Tour von Rammstein in diesem Jahr. Von Mai bis August 2023 spielte Rammstein über 20 Konzerte in 16 europäischen Stadien.

