Waldbrände Deutschland: Wo brennt es aktuell?

In vielen Teilen Europas brennen aktuell die Wälder. Auch Deutschland bleibt nicht verschont. Lesen Sie hier einen Überblick.

Die Hitzewelle in Europa trifft seit einigen Wochen auch Deutschland. Das hat dazu geführt, dass auch hier Waldbrände immer häufiger auftreten, ein Phänomen, dass man in vergangenen Jahren besonders aus Ländern wie Spanien oder Griechenland kannte. Wo genau brennt es in Deutschland und wo herrscht Brandgefahr? Ein Überblick.

Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz

In Sachsen brennt es seit etwa zwei Tagen im Nationalpark Sächsische Schweiz. In der Nacht zum Montag war ein Brand in unwegsamem Gelände nahe der Basteibrücke gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle Dresden. Sämtliche Feuerwehren der Gegend mit über 100 Feuerwehrleuten seien im Einsatz. Das feuer brach an einem steilen Hang unterhalb der Bastei aus und breitete sich auf etwa 2500 Quadratmeter aus.

Das steile Gelände erschwerte zusätzlich die Arbeit der Feuerwehrleute, einige mussten mit Seilen abgesichert werden. Am Montagnachmittag löschten die Einsatzkräfte immer noch Glutnester im Boden. Weshalb das Feuer ausgebrochen war und auf welche Höhe sich der Schaden beläuft waren vorläufig unklar. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Waldbränden im Nationalpark, die durch schlecht oder falsch gelöschte illegale Feuerstellen ausgelöst worden sein könnten. Im gesamten Nationalpark sind solche Feuer deshalb verboten.

Bei Hanau brannten 60.000 Quadratmeter Wald

Nachdem in den vergangenen Wochen bereits einige Wälder rund um Hainburg im Landkreis Offenbach in Brand gestanden hatten, ist am Montag ein Brand im Stadtwald von Hanau-Großauheim ausgebrochen. Das Feuer bedeckte eine Fläche von 60.000 Quadratmetern. Die Feuerwehr war mit einem Großeinsatz bis in die späten Abendstunden vor Ort und konnte das Feuer schließlich unter ihre Kontrolle bringen.

Die Polizei vermutet Brandstiftung hinter der Serie von Bränden. Bei dem Brand in Hanau wurde ein Mann gesehen, der nur mit einer Badehose bekleidet im Bereich des Stadtwaldes mit dem Fahrrad unterwegs gewesen war. Die Polizei fordert den Mann auf, sich bei der Polizeistelle in Hanau zu melden und bittet Zeugen um Hinweise.

Feuerwehrleute sind derzeit vielerorts in Deutschland bei Waldbränden im Einsatz. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

Waldbrand auf dem Kandel im Schwarzwald

Montagnachmittag war im Schwarzwald ein Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer loderte auf dem Kandel im Landkreis Emmendingen. Die Feuerwehr konnte den Brand kurze Zeit später jedoch unter Kontrolle bringen und noch am Abend löschen. Eine rund ein Hektar große Fläche war dabei abgebrannt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Waldbrand im Neustädter Holz bei Celle

Montagabend musste die Feuerwehr Celle zu einem Waldbrand in dem Waldgebiet Neustädter Holz ausrücken. Eine etwa 500 Quadratmeter große Fläche Wald stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen, das Feuer konnte allerdings schnell gestoppt werden. Auch hier ist die Brandursache vorerst unklar.

Auch in Bayern hat es Brände gegeben, wie letzte Woche hier auf einem Feld zwischen Niedernberg und Großostheim. Foto: Ralf Hettler, dpa

In vielen Teilen Deutschland besteht höchste Waldbrandgefahr

Die Trockenheit und Hitze haben dazu geführt, dass in vielen Teilen Deutschlands derzeit die höchste Waldbrandgefahr gilt. Der fünfstufige Gefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes weist in Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Berlin, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen teilweise die höchste Stufe aus. In Bayern mahnte die Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) Waldbesuchende zu besonderer Vorsicht. Selbst eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe könne zu einem Waldbrand führen. Experten gehen davon aus, dass die aktuelle Hitzewelle eine Folge des Klimawandels sei. In ganz Europa gibt es aktuell viele Waldbrände - unter anderem auch in Italien und in Frankreich.