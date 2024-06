Große Hitze in Mekka: Viele Menschen sterben auf Wallfahrt

Die Wallfahrt nach Mekka findet in diesem Jahr bei glühender Hitze statt. Am Montag wurden 51,8 Grad gemessen. Viele Menschen sind ums Leben gekommen.

Am Freitagabend hat die Wallfahrt in Mekka bei glühender Hitze begonnen. Am Montagnachmittag wurden dort laut dem saudischen Zentrum für Meteorologie in der Großen Moschee 51,8 Grad Celsius gemessen und an weiteren heiligen Stätten in der Umgebung ähnlich hohe Temperaturen.

Offenbar mehr als 570 Tote auf Wallfahrt nach Mekka

Das blieb nicht ohne Folgen. Hunderte Menschen sind bei der muslimischen Wallfahrt Hadsch in Saudi-Arabien wegen der Hitze ums Leben gekommen – wie viele genau ist unklar. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete von mindestens 64 Toten, die AFP von mehr als 570. Saudi-Arabien machte zunächst keine Angaben. Zwei ägyptische Diplomaten sprachen gegenüber der AFP von mehr als 300 Ägyptern, die aufgrund der Hitze ums Leben gekommen waren. Den Angaben zufolge starben auch mindestens 60 Jordanier.

Auch der Iran, Tunesien, Indonesien und der Senegal hatten Tote gemeldet. Das jordanische Außenministerium bestätigte der dpa am Dienstag den Tod von 41 Pilgern aus Jordanien. Sie hätten einen Hitzeschlag erlitten. Tunesiens staatliche Nachrichtenagentur TAP berichtete unter Berufung auf eine Quelle im tunesischen Konsulat in Dschidda, dass 23 tunesische Pilger ums Leben gekommen seien.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

2023 nahmen zwei Millionen Pilger an Wallfahrt nach Mekka teil

Die Behörden riefen die Gläubigen dazu auf, Sonnenschirme zu tragen, sich zur besonders heißen Mittagszeit nicht draußen aufzuhalten und genügend Wasser zu trinken. Der Nachrichtenkanal Sky News zeigte einen Pilger, der sich in einem Getränkekühlschrank abkühlte. Busse und Züge helfen bereits, die vielen Gläubigen zu den heiligen Stätten zu bringen. Doch die großen Menschenmengen und bedeuten für die Pilger und Ordnungskräfte trotzdem eine Herausforderung.

Lesen Sie dazu auch

Im Jahr 2023 nahmen rund zwei Millionen Pilger an der Wallfahrt in Saudi-Arabien teil, die zu den fünf Grundpflichten des Islams gehört. In den vergangenen Jahrzehnten kam es bereits zu mehreren großen Tragödien mit jeweils Hunderten Todesopfern durch Gedränge. (mit dpa)