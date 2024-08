Wanderer in Vorarlberg stürzt 100 Meter in die Tiefe und stirbt

Ein Wanderer ist in Vorarlberg gestorben. Der 47-Jährige, der selbst aus dem österreichischen Bundeslang aus dem Bregenzerwald kam, wurde von Bergrettern am Freitag tot in unwegsamem Gelände aufgefunden, wie die Polizei Vorarlberg mitteilte.

Wanderer in Vorarlberg tot geborgen

Am Donnerstag hatte sich der Mann von seinem Zuhause in Egg aus auf den Weg zu einer Wanderung gemacht und war dabei offenbar alleine unterwegs. Seine Ehefrau meldete ihn vermisst, als er nicht wie erwartet zurückkehrte. Daraufhin startete eine groß angelegte Suchaktion, an der unter anderem die Bergrettung, die Alpinpolizei, ein Polizeihubschrauber und mehrere Suchhunde beteiligt waren.

Durch Befragungen konnte rekonstruiert werden, dass sich der Verunglückte über die Alpe Brongen Richtung Tristenkopf auf den Weg gemacht hatte. Gegen 11.30 Uhr am Freitag entdeckten die Retter den Mann schließlich leblos bei Schetteregg, rund 500 Meter nordöstlich des Tristenkopfes.

Vorarlberg: Wanderer stürzte offenbar rund 100 Meter ab

Nach ersten Erkenntnissen dürfte er auf dem Wanderweg etwa 100 Meter in Richtung der Fundstelle abgestürzt sein. Anzeichen eines Fremdverschuldens gebe es keine, so die Polizei.

Der Tristenkopf, der offenbar das Ziel des Wanderers war, ist ein Berg mit einer Höhe von 1741 Metern. Schetteregg liegt Luftlinie nur rund fünf Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt, nach Balderschwang im Ostallgäu sind es etwa zehn Kilometer.