In Vorarlberg ist ein junger Braunbär unterwegs – kommt er jetzt zu uns?

In Vorarlberg, nur wenige Kilometer vom Allgäu entfernt, ist ein junger Braunbär unterwegs. Ein Experte schließt nicht aus, dass er zu uns weiterwandert.

Im deutsch-österreichischen Grenzgebiet, nur wenige Kilometer vom Allgäu entfernt, ist ein Braunbär unterwegs. Das bestätigte die Landesregierung von Vorarlberg. Demnach hatte eine Wildkamera den Braunbären in der Nacht zum Mittwoch im Gemeindegebiet von Lech am Arlberg "eindeutig festgestellt".

Braunbär nahe der Grenze zu Bayern gesichtet

"Nach der heute Morgen vorgenommenen Spurensicherung durch den Landeswildökologen Hubert Schatz handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen jüngeren, männlichen Bären, der vermutlich von Trient über das Lechtal nach Vorarlberg gekommen ist", hieß es in einer Pressemitteilung vom Mittwochabend. Über Verhaltensauffälligkeiten des Bären lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts sagen.

Laut Schatz ist es "durchaus möglich", dass das Tier Richtung Bayern – in diesem Fall also Richtung Allgäu weiterwandert. Schon in der Vergangenheit seien Bären entlang des Lechtals nach Bayern gezogen. „Es besteht jedoch kein Grund zur Panik“, so der Landeswildökologe. Er gehe nicht davon aus, dass der Bär größere Probleme bereiten werde.

