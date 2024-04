Wanderer aus Augsburg verunglückt in Südtirol tödlich

Am Montagnachmittag ist ein Augsburger auf einer Wanderung in Südtirol einen steilen Abhang hinabgestürzt. Offenbar war er gestolpert.

Ein 82-jähriger Mann aus Augsburg war am Montagnachmittag mit seiner Frau auf einer Wanderung am Vellauer Felsenweg in Südtirol, als sich der Unfall ereignete. Wie das südtiroler Nachrichtenportal stol.it berichtet, stolperte der Mann offenbar auf einem engen und ausgesetzten Steig. Die genauen Umstände sind bislang nicht bekannt. Er stürzte in die Tiefe und war wohl direkt tot.

Ein anderer Wanderer, der am Unfallort vorbei kam, soll zu dem 82-Jährigen hinabgestiegen sein und versucht haben, ihm zu helfen. Dadurch sei er in dem unwegsamen Gelände selbst in Bergnot geraten. Einsatzkräfte der Bergrettung Meran kamen ihm zur Hilfe.

Augsburger in Südtirol abgestürzt: Schmaler Weg mit steilem Abhang

Der Felsenweg, wo sich der Unfall ereignete, ist ein Pfad, der Vellau mit den Muthöfen verbindet. Der Weg hat zwar einen geringen Höhenunterschied, ist aber schmal. Ein Schild dort warnt: "Nur für Schwindelfreie." Eine Seite wird von einer Feldwand begrenzt, auf der anderen Seite befindet sich ein steiler Abhang.