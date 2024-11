Zu Beginn des Jahres erschütterte die Nachricht über die Krebsdiagnosen von König Charles III. und Prinzessin Kate die Welt. Beide Royals zogen sich zeitweise von ihren Pflichten zurück, doch inzwischen nehmen sie wieder an offiziellen Terminen teil. Besonders Kate beeindruckte die Öffentlichkeit und auch ihren Ehemann Prinz William mit ihrer Stärke, bevor sie ihre Chemotherapie im September abschloss. Für die Briten sind ihr zukünftiger König und seine Ehefrau das Traumpaar schlechthin.

Das soll auch Williams jüngerer Bruder, Prinz Harry, so gesehen haben. Denn seit Jahren kursieren Gerüchte, dass Harry seinem Bruder William Dianas ikonischen Verlobungsring überlassen habe, um Kate damit 2010 einen Antrag zu machen. In seiner Biografie Spare (deutsche: Reserve), die kürzlich als Taschenbuch neu aufgelegt wurde, widerlegte Harry diese Behauptung jedoch.

Übrigens: Die Krebserkrankung soll einiges in Prinzessin Kates Leben verändert haben. Dies wurde bei einem ihrer jüngsten Termine deutlich, als die Prinzessin von Wales sichtlich mit den Tränen kämpfte.

William, Kate und Harry: Welche Geschichte steckt wirklich hinter Dianas Verlobungsring?

Die britischen Medien, unter anderem der Express, liefern teilweise ausufernde Beschreibungen des Schmuckstücks, welches einmal der ersten Frau von König Charles III. gehörte. Der Verlobungsring von Prinzessin Diana, ein 12-karätiger ovaler Ceylon-Saphir, umgeben von 14 Diamanten, wurde 1981 für schätzungsweise 28.000 britische Pfund gekauft. Heute wird er allerdings auf über 300.000 Pfund geschätzt und ziert den Finger der aktuellen Prinzessin von Wales.

Lange nach Dianas Unfalltod im Jahr 1997 entschied sich William, den Ring zu nutzen, um seiner langjährigen Partnerin, Kate Middleton, während eines Urlaubs in Kenia 2010 einen Antrag zu machen. Der Prinz erklärte der British Broadcasting Corporation (BBC) zufolge später, der Ring sei eine Möglichkeit, seine verstorbene Mutter in diesen besonderen Moment einzubinden. „Das ist meine Art, sie irgendwie in all das einzubeziehen“, sagte William damals.

Eine Geschichte, die in den Medien auch noch Jahre später kursierte: Nach dem Tod ihrer Mutter im Jahr 1997 sollen sich die Brüder entschieden haben, persönliche Gegenstände aus Dianas Schmuckkollektion auszuwählen, um sie als Erinnerung zu behalten. Harry soll sich damals für den berühmten Saphir-Verlobungsring entschieden haben, während William Dianas Cartier-Tank-Française-Uhr wählte. Laut Diana-Biograf Paul Burrell, der damals für die Prinzessin arbeitete, war diese Vereinbarung zwischen den Brüdern ein Moment der Verbundenheit: „Harry sagte, er erinnere sich, wie der Ring ihn als Kind gedrückt habe, als er Dianas Hand hielt. Daher habe er ihn ausgewählt“, berichtete Burrell in einem Interview.

Später soll es zwischen Harry und William dann zum „Schmucktausch“ gekommen sein, wobei Harry den Ring an William weitergegeben haben soll, damit er diesen Kate schenken konnte.

Verlobungsring für Prinzessin Kate: Bekam William den Ring von Harry?

In seiner Biografie widersprach Harry dieser Variante allerdings vehement. „Die Zeitungen brachten blumige Geschichten über den Moment, in dem ich erkannte, dass Will und Kate gut zusammenpassen. Den Moment, in dem ich die Tiefe ihrer Liebe erkannte und deshalb beschloss, Willy den Ring zu schenken, den ich von meiner Mutter geerbt hatte, den legendären Saphir. Einen zärtlichen Moment zwischen Brüdern, einen Moment der Verbundenheit für uns alle drei, und absoluten Unsinn: nichts davon ist je passiert“, ist in Harrys Biografie zu lesen.

Harry bestritt zudem, nach Dianas Tod jemals um das Schmuckstück gebeten zu haben und schrieb: „Ich habe Willy den Ring nie gegeben, weil ich ihn ihm nicht geben konnte. Er hatte ihn bereits. Er hatte nach dem Tod von Mummy darum gebeten, und ich war mehr als glücklich, ihn ihm zu geben.“

Für Harry dürfte es rückblickend zudem schwierig gewesen sein, überhaupt ein Teil der Verlobung von William und Kate zu sein. Wie auch die Daily Mail schreibt, gab Harry an, überhaupt nicht über Williams Pläne mit Kate informiert gewesen zu sein. „Ich wusste nicht einmal von der Verlobung, bis sie öffentlich gemacht wurde“, betont Harry in seiner Autobiografie.

In Harrys Augen sollte es nicht das letzte Mal sein, dass er von wichtigen Ereignissen innerhalb der Familie ausgeschlossen wird. Insidern zufolge sollen er und seine Frau Meghan auch erst im März 2024 über die sozialen Medien erfahren haben, dass ihre Schwägerin Kate an Krebs erkrankt ist.

