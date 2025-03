Autobauer in der Krise: Wie geht es weiter?

BMW, VW, jetzt auch Audi – in der Autoindustrie ist überall ist von Stellenabbau und Gewinneinbrüchen die Rede. Überall wird hart verhandelt, damit am Ende so wenig Menschen wie möglich ihre Jobs verlieren. Und trotzdem ist klar: So weitergehen wie bisher, wird es nicht. Wo stehen der VW Konzern und seine Tochter Audi momentan? Was für Auswirkungen hat diese Krise auf Bayern, auf Deutschland, auf unser Leben?

Über diese Fragen spricht Lena Bammert in dieser Folge von „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ mit unserem Chefkorrespondenten Stefan Stahl.

Links zur Folge:

Icon Vergrößern Unser neuer Podcast: „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ Foto: Augsburger Allgemeine Icon Schließen Schließen Unser neuer Podcast: „Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ Foto: Augsburger Allgemeine

Schon gehört? In unserem wöchentlichen Podcast erfahren Sie alles, was uns bewegt. Wir geben tiefgehende Einblicke in relevante Themen aus Bayern und der Welt. Foltervorwürfe im Knast? Bauernproteste und Mietpreis-Wahnsinn? Gemeinsam mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen beleuchten wir die Hintergründe und Geschichten hinter den Schlagzeilen.

Der Podcast wird im Wechsel von Lena Bammert, Felix Gnoyke, Greta Prünster und Moritz Weiberg moderiert. Neue Folgen erschienen immer mittwochs um 5 Uhr morgens.

„Schon gehört? Alles, was uns bewegt“ bei Apple Podcasts & Spotify hören

Den Podcast hören Sie sowohl hier im Artikel (indem Sie die YouTube-Einbettung akzeptieren) als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify oder Apple Podcasts, dann können Sie dort ganz einfach nach „Schon gehört?“ suchen. Sie können auch auf die folgenden Direktlinks klicken.