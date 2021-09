Wahlkreis Köln III: Die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021

Hier werden am Tag der Bundestagswahl 2021 die Ergebnisse für den Wahlkreis Köln III veröffentlicht. Die Stadtbezirke Ehrenfeld, Nippes und Chorweiler bilden Wahlkreis 95.

In Deutschland sind derzeit mehr als 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt und können somit am 26. September bei der Bundestagswahl 2021 ihre Stimme abgeben. So auch die Einwohner des Wahlkreises Köln III, der mehrere Bezirke der Stadt am Rhein umfasst.

Für die kommende Bundestagswahl ist Deutschland insgesamt in 299 Wahlkreise unterteilt. Diese sollten jeweils in etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben. Die meisten Wahlkreise setzen sich daher aus mehreren Städten, Gemeinden oder auch Landkreisen zusammen - im dicht bewohnten Köln bilden hingegen mehrere Stadtbezirke einen Wahlkreis.

Sie möchten wissen, wie die Bewohner des Wahlkreises Köln III bei der Bundestagswahl 2021 abgestimmt haben? Dann werden Sie hier fündig. Wir liefern am Wahltag die Ergebnisse der Bundestagswahl und haben am Ende des Artikels außerdem das Ergebnis der vergangenen Wahl für Sie.

Bundestagswahl 2021: Ergebnisse für den Wahlkreis Köln III

Wenn am 26. September die Wahllokale um 18 Uhr schließen, beginnen Wahlhelfer in ganz Deutschland mit der Auszählung der Stimmzettel. Unser Datencenter zeigt am Wahlabend die Ergebnisse für den Wahlkreis Köln III, sobald die Zahlen vorliegen.

Jeder Wahlberechtigte kann am Tag der Wahl zwei Kreuze auf dem Wahlzettel setzen. Das Kreuz auf der linken Seite gilt einem Kandidaten, der dann per Direktmandat unmittelbar ins deutsche Parlament gewählt wird - sofern er im entsprechenden Wahlkreis die meisten Stimmen erhält. Die Zweitstimme auf der rechten Seite wird an eine Partei vergeben und bestimmt die Gesamtzahl der Sitze, die eine Partei im Bundestag für die kommenden vier Jahre besetzen darf.

Wahlergebnisse zur Bundestagswahl 2021: Wahlkreis 95 mit den Bezirken Ehrenfeld, Nippes und Chorweiler

Damit alle Wahlkreise in etwa die gleiche Anzahl an Einwohnern haben, werden meist mehrere Gemeinden, Städte, Stadtteile oder Landkreise zusammengefasst. Mit über einer Million Einwohner muss Köln nicht mit anderen Städten zusammengelegt werden. Stattdessen wird die Stadt anhand ihrer Bezirke in drei Wahlkreise unterteilt. Die Stadtbezirke Ehrenfeld, Nippes und Chorweiler bilden Wahlkreis 95.

Bundestagswahl-Ergebnis: Das Wahlergebnis für Köln III der vergangenen Wahl

2017 waren bei der Bundestagswahl 203.647 Bewohner des Wahlkreises 95 wahlberechtigt. Ihre Stimme abgegeben haben letztendlich 150.629 Menschen, was einer Wahlbeteiligung von 74,0 Prozent entspricht. Im bundesweiten Durchschnitt lag die Wahlbeteiligung 2017 bei 76,2 Prozent.

Mit der Erststimme direkt in den Bundestag wurde der SPD-Politiker Rolf Mützenich gewählt, der 32,3 Prozent der Stimmen erhielt. Die Verteilung der Erststimmen im Überblick:

Direktkandidat Partei Erststimmen (in %) Gisela Manderla CDU 27,6 Rolf Mützenich SPD 32,3 Katharina Dröge Die Grünen 13,2 Güldane Tokyürek Die Linke 9,7 Volker Görzel FDP 7,1 Stephan Boyens AfD 7,5

So verteilten sich die Zweitstimmen 2017 im Wahlkreis Köln III:

SPD : 24,6 Prozent

: 24,6 Prozent CDU : 24,4 Prozent

: 24,4 Prozent Grüne: 14,0 Prozent

Die Linke : 12,8 Prozent

: 12,8 Prozent FDP : 11,3 Prozent

: 11,3 Prozent AfD : 7,8 Prozent

: 7,8 Prozent Sonstige: 5,0 Prozent

