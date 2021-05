Der CSU-Politiker gilt wegen einer Vorerkrankung als gefährdet. Damals schwebte er in Lebensgefahr. Die erste Impfung könnte nun einen schweren Verlauf verhindern.

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Ein Test am Montagvormittag ergab ein positives Ergebnis. Das bestätigte ein Sprecher des Ministeriums am Abend auf Nachfrage unserer Redaktion. Der CSU-Politiker befinde sich in häuslicher Quarantäne, habe aber bislang keine Symptome. Der 71-Jährige war am 14. April mit dem Präparat von Biontech/Pfizer geimpft worden. Die zweite Impfung steht noch aus. Doch schon mit der ersten Spritze reduziert sich das Risiko eines schweren Verlaufs deutlich.

2002 lag Horst Seehofer mit einer Herzmuskelentzündung auf der Intensivstation

Seehofer gehört nicht nur aufgrund seines Alters zur Risikogruppe, sondern auch wegen einer schweren Vorerkrankung aus dem Jahr 2002. Damals lag der Ingolstädter mit einer Herzmuskelentzündung infolge einer verschleppten Grippe auf der Intensivstation und schwebte in Lebensgefahr. Sein Herz schaffte zeitweise nicht einmal mehr zehn Prozent der normalen Leistung. „Damals habe ich erlebt, was es bedeutet, wenn ein Virus ein Organ angreift“, sagte er später, als es um die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus ging. Seehofer gehörte zu Beginn der Pandemie zu jenen, die besonders harte Einschränkungen verlangten.

"Lasse mich nicht bevormunden" - um seine Impfung hatte es Wirbel gegeben

Wo er sich nun angesteckt hat, ist bislang nicht bekannt. Um seine Impfung hatte es öffentlichen Wirbel gegeben, weil er dem Appell von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die älteren Kabinettskollegen sollten sich mit AstraZeneca impfen lassen, Anfang April nicht nachgekommen war. „Ich lasse mich nicht bevormunden“, sagte Seehofer damals. Kurz darauf wurde er dann doch geimpft – allerdings eben mit Biontech. Die zweite Impfung mit diesem Vakzin erfolgt in der Regel etwa sechs Wochen nach der ersten.

Auch Friedrich Merz und Jens Spahn haben schon eine Covid19-Infektion hinter sich

Der langjährige bayerische Ministerpräsident ist einer von mehreren Spitzenpolitikern, die positiv auf das Virus getestet wurden. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn, FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff oder der CDU-Politiker Friedrich Merz haben beispielsweise eine Infektion hinter sich.

