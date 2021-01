Neue Corona-Beschlüsse: Schulen bleiben zu, Arbeitgeber müssen Homeoffice ermöglichen

So was kurzsichtiges wie der hier zitierte Infektiologe Clemens Wendtner habe ich noch nicht gesehen.



Nur weil in sehr, wirklich sehr wenigen Landkreisen, der Wert noch über 500 liegt, diesn als Berechnungsgrundlage zu verwenden, ist doch so was von daneben.



In vielen Landkreisen, und auch Städten, liegt der Wert in der Zwischenzeit weit unter 200. (kann man ja ganz leicht an der 15 km Regelung nachvollziehen).



Und warum sollen ALLE für die Werte WENIGER in "Haft" genommen werden.



Es muss doch einmal ganz klar geprüft werden, wo genau die hohen Werte herkommen.

Wenn in einem Landkreis oder in einer Stadt z.B. 7 Alten- und Pflegeheime sind und in 4-5 von denen eine hohe Anzahl an Infizierten

auftritt, dann drück das nun einmal den Wert des gesamten Kreises bzw. der gesamten Stadt nach unten.



Das sagt aber nichts genaues aus.



