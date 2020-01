Organspende: Bundestag stimmt für kleine Lösung

Die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) fordert, die Aufklärung zu verbessern, um mehr Entscheidungen zu erreichen. Zudem sei es nicht so, dass in den Ländern, die auf dem Papier eine Widerspruchslösung haben, wirklich danach gehandelt werde. Dort würde man auch keine Organe entnehmen, wenn Angehörigen dagegen sind. "Weil man weiß, wenn man das macht, sinkt das Vertrauen in die Organspende." Ihre Überzeugung sei, dass man mit der Zustimmungsregelung mehr erreiche.

Als letzter Redner tritt der amtierende Gesundheitsminister, Jens Spahn (CDU), ans Podium. Er lobt die Debatte im Bundestag und in der Gesellschaft: "Was uns gemeinsam gelungen ist, ist, dass in jeder Familie, in jeder Nachbarschaft, auf der Arbeit, an vielen Stellen über das Thema diskutiert worden ist." Auch die Betroffenen würden sehen, dass sie nicht vergessen seien, dass ihr Leid gesehen werde. "Das ist schon ein Wert an sich." Er hat den Gesetzentwurf für die Widerspruchslösung eingebracht. "Jeder von uns ist potentieller Organempfänger", sagt Jens Spahn. Es gebe kaum jemanden, der ein Organ ablehnen würde, wenn es um sein Leben geht. Und es gehe auch um die Selbstbestimmung der Menschen, die auf ein Organ warten. "Ist das eine Zumutung? Ja, es ist eine Zumutung. Aber eine, die Menschenleben rettet."