Die AfD provoziert mit rechten Parolen und erhebt doch Regierungsanspruch

Bevor die knapp 600 Delegierten einen in vielerlei Hinsicht historischen Bundesparteitag der AfD eröffnen können, müssen sie zunächst einmal Geduld mitbringen. Mit mehr als zwei Stunden Verspätung beginnt das zweitägige Treffen im sächsischen Riesa am Samstag. Demonstranten hatten Zufahrtswege blockiert und so die Anreise vieler Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzögert. Umso selbstbewusster treten die Delegierten am Samstag im Saal auf. Angesichts der neuesten Umfragewerte auch nicht ohne Grund, bei 22 Prozent steht die Partei laut Zahlen des Instituts Insa gerade.

Selbstbewusst gibt sich die Partei nicht nur wegen ihrer Umfragewerte. Es ist auch das erste Mal, dass die AfD auf einem Parteitag eine Kanzlerkandidatin wählt. Wenn auch mit einem ungewöhnlichen Verfahren. Die Abstimmung erfolgt nicht etwa elektronisch oder per Handzeichen, auch ausgezählt werden die Stimmen nicht. Gewählt wird per Akklamation. Jene Delegierten, die gegen Alice Weidel votieren möchten, werden gebeten, aufzustehen. Im Saal erhebt sich daraufhin niemand. Auch auf die Frage nach Enthaltungen steht niemand auf. Erst beim Aufruf nach den Ja-Stimmen erheben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die AfD wertet das als einstimmiges Ergebnis für Alice Weidel, Jubel im Saal.

Alice Weidel spricht beim AfD-Parteitag von Remigration

Entsprechend selbstbewusst betritt die Kanzlerkandidatin die Bühne. Sie bedankt sich für das Vertrauen – vor allem bei Co-Parteichef Tino Chrupalla. Und sie macht klar, wer ihr Hauptgegner in diesem Wahlkampf sein wird: die Union. Während sie die Kanzlerpartei SPD und die inhaltlich in vielerlei Hinsicht besonders weit entfernten Grünen kaum erwähnt, widmet sie der Union und ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz einen Großteil ihrer Rede. Eine „Betrügerpartei“ sei die Union, „Merz und Söder versprechen das Blaue vom Himmel“, sagt Weidel. Und konkretisiert diesen Vorwurf: Die Union schreibe aus dem Programm der AfD ab. Insbesondere bezieht sie sich damit auf den zuletzt härteren Kurs der Union in der Asylpolitik und scheint dies dankbar anzunehmen. Ihrem Publikum ruft sie entgegen: „Deshalb liebe Leute, wählt das Original.“

Es sind auch ihre Ausführungen zur Asylpolitik, die für besonders großen Jubel bei den Delegierten sorgen. Die AfD wolle „Rückführungen im großen Stil“, sagt Weidel. „Und ich muss ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration.“ Das Wort Remigration gilt als rechter Kampfbegriff, der vor allem durch den österreichischen Rechtsextremistin Martin Sellner Verbreitung gefunden hat. Vor ziemlich genau einem Jahr stand die AfD wegen eines Treffens in Potsdam, an dem auch Sellner teilnahm, in der Kritik. Dort soll unter anderem über Remgiration diskutiert worden sein.

Weidels Aussage ist insofern bemerkenswert, als dass es auch innerhalb der AfD Diskussionen über den Begriff gibt. Zunächst distanzierte sich die AfD und insbesondere Weidel vom Potsdamer Treffen und dem Begriff Remigration. Auch im Entwurf zum Wahlprogramm der AfD, das in Riesa beschlossen werden soll, taucht der Begriff nicht auf. Mehrere Delegierte hatten aber bereits vorgeschlagen, ihn in das Programm aufzunehmen.

Eine Partei greift Weidel besonders oft an: die CDU

Mindestens ebenso provokant dürfte der Slogan sein, der auf vielen der AfD-Schilder im Raum zu lesen ist: Alice für Deutschland. Auch der sächsische AfD-Vorsitzende Jörg Urban beendete damit seine Rede. Was zunächst harmlos daherkommt, erinnert phonetisch doch stark an die Parole der SA während der Nazizeit: „Alles für Deutschland“. In Deutschland ist die Losung verboten. Einige AfD-Mitglieder hinderte das in der Vergangenheit nicht, sie öffentlich zu äußern. Zuletzt wurde unter anderem der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er die Parole in einer Rede verwendete.

Trotz aller Provokation: Die AfD macht in ihren Reden auch immer wieder klar, was ihr Ziel im Bund ist: zu regieren, am liebsten mit der Union. In der nächsten Wahlperiode ist die Chance dafür weiter nahe null. Einen Koalitionspartner findet die AfD vorerst nicht. Co-Parteichef Tino Chrupalla, der sich am Samstag gemäßigter und weniger angriffsfreudig als Weidel gab, forderte CDU und CSU deshalb auf, ihren Widerstand gegen eine Koalition mit der AfD aufzugeben. „In Österreich könnten sie sehen, was mit Brandmauern passiert“, sagt Chrupalla. „. Es brennt dann lichterloh bei dem, der die Mauer errichtet.“ Der Traum einer Regierungsbeteiligung lebt weiter bei der AfD, vor allem angesichts der wohl anstehenden FPÖ-Kanzlerschaft Herbert Kickls in Österreich. Klar wird aus den Reden auf dem Parteitag aber auch: Inhaltlich auf die Union zugehen, das will die AfD nicht.