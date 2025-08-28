Angela Merkel zur Flüchtlingskrise: „Was wäre denn die Alternative gewesen, Wasserwerfer?“

Erstmal alleine an die Ostsee: Nach 16 Jahren Kanzlerschaft hat sich Angela Merkel eine kurze Auszeit gegönnt, aber Politik lässt sie nicht los. Als Russland die Ukraine im Februar 2022 angreift, ist ihre Aufmerksamkeit wieder bei den Weltgeschehnissen. Hätte sie als Kanzlerin früher etwas gegen Wladimir Putins Aggressionen tun können? Wie blickt die 71-Jährige heute auf die Krisen, die sie während ihrer Regierungszeit meistern musste? Im Gespräch mit der Chefredaktion der Augsburger Allgemeinen – Andrea Kümpfbeck und Peter Müller – spricht sie über Finanz- und Eurokrise, die weltweite Pandemie und die Flüchtlingskrise, die sie vor ziemlich genau zehn Jahren hat sagen lassen: „Wir schaffen das“.

Angela Merkel im Live-Interview: Sehen Sie hier das Video aus Augsburg

In dem Gespräch im voll besetzten Augsburger Kongress am Park geht es auch um private Eindrücke der Kanzlerin a. D. Ob sie es bereut, „den Mauerfall in der Sauna erlebt zu haben“, lautet eine Zuschauerfrage. Angela Merkel antwortet mit dem ihr eigenen trockenen Humor. Das ganze Gespräch sehen Sie hier im Video:

(Das Video wird nicht richtig angezeigt? Dann klick oben auf „Akzeptieren und anzeigen“ – oder auf diesen Link.)