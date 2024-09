Brandenburg-Wahl 2024: Wer ist wahlberechtigt?

Das Jahr 2024 ist ein Wahljahr in Deutschland, in vielen Gemeinden fanden Kommunalwahlen statt, so auch in Baden-Württemberg, in ganz Deutschland und der gesamten EU wurde die Europawahl abgehalten und in drei ostdeutschen Bundesländern wurden und werden neue Landtage gewählt. Nach Sachsen und Thüringen wird auch in Brandenburg eine neue Landesvertretung bestimmt.

Die Wahl findet am Sonntag, den 22. September 2024, statt und Wahlberechtigte in ganz Brandenburg sind an diesem Tag dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Dabei werden die Ergebnisse nicht nur innerhalb des Bundeslandes beobachtet werden.

Es wird entscheidend sein, wo die Wählerinnen und Wähler in Brandenburg ihre Kreuze machen. Aber wer darf überhaupt eine Stimme abgeben? Wer ist bei der Landtagswahl 2024 in Brandenburg wahlberechtigt? Alle Informationen im Überblick.

Hinweis: Wenn sie feststehen, finden Sie bei uns Prognosen, Hochrechnungen und Ergebnisse der Landtagswahl 2024 in Brandenburg.

Landtagswahl in Brandenburg 2024: Wer darf wählen gehen?

Wer am 22. September 2024 in Brandenburg den neuen Landtag wählen darf, definiert das Land Brandenburg auf seiner Website klar. Demnach sind zur Wahl aufgerufen alle deutschen Staatsbürger, die am Wahltag

das 16. Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens einem Monat im Land Brandenburg ihren ständigen Wohnsitz haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten und keine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland haben sowie nicht vom Wahlrecht infolge eines Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland ausgeschlossen sind.

Brandenburg-Wahl 2024: Woher weiß man, ob man in Brandenburg wählen darf?

Entscheidend für die Wahlberechtigung ist, neben deutscher Staatsbürgerschaft und Alter, der gemeldete Wohnsitz in Brandenburg. Bis spätestens zum 21. Tag vor der Wahl sollten alle in Brandenburg Wahlberechtigten einen Wahlschein erhalten haben, der sie drüber informiert, dass sie wählen dürfen und in welchem Wahlraum sie ihre Stimme abgeben müssen.

Am Wahltag können Wahlberechtigte dann ihre Stimme abgeben. Das darf man nur einmal und nur persönlich tun. Eine Vertretung durch eine andere Person ist nicht erlaubt. Der Wahlschein muss zur Wahl mitgenommen werden.