Wäre Boris Pistorius wirklich der bessere Kanzlerkandidat für die SPD?

Sein Job gilt als einer der gefährlichsten Schleudersitze, die das politische Berlin zu bieten hat. Und dennoch ist ausgerechnet der Bundesverteidigungsminister seit Jahren populärster Politiker der Republik. Boris Pistorius verkörpert für viele Menschen eine schwer zu greifende Hoffnung. Doch wäre der Kanzlerkandidat der Herzen tatsächlich ein guter Regierungschef? Oder könnte die Seifenblase auch ganz schnell zerplatzen, wenn es ernst wird?

Wer das Phänomen Pistorius verstehen will, muss den Mann dort erleben, wo er sich zu Hause fühlt. Das in die Jahre gekommene Fußballstadion des Drittligisten VfL Osnabrück an der Bremer Brücke ist wie sein prominentester Fan: wenig Glamour, dafür umso mehr Bodenständigkeit. Pistorius ist gerne Gast auf der Tribüne, trägt dann selbstverständlich VfL-Schal und wirkt dabei, anders als viele seiner Kollegen aus der Politik, nicht verkleidet.

Boris Pistorius muss Bodenständigkeit nicht spielen

Die Volksnähe muss er nicht spielen. Das kommt auch in seinem Hauptberuf an: Als Chef der Bundeswehr hat sich der Niedersachse schnell einen guten Ruf erarbeitet. Klar, am Anfang genügte es schon, dass Pistorius nicht Christine Lambrecht war. Doch schon bald spürten sie in der Truppe, dass sich der neue „Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt“, wie der Verteidigungsminister im Bundeswehrsprech genannt wird, tatsächlich für die Belange der Soldatinnen und Soldaten interessierte.

Pistorius weiß, worauf es ankommt, wenn man hier akzeptiert werden will. Und das heißt eben weder, alles besser zu wissen, noch sich anzubiedern. Der SPD-Politiker hat sich durchaus mächtige Gegner innerhalb des Apparates gemacht, einflussreichste Posten neu besetzt. Und er hat auch Fehler gemacht, etwa als er im Alleingang verkündete, die Bundeswehr werde ein Bataillon mit 4000 Soldaten dauerhaft nach Litauen entsenden, um dort die Nato-Ostgrenze zu schützen. Das klang entschlossen und machte bei den Partnern im Verteidigungsbündnis Eindruck. Intern warf es allerdings viele Fragen auf. Eine Antwort darauf, wie das logistisch und personell funktionieren soll, ist Pistorius bislang schuldig geblieben.

Droht Pistorius das Schicksal des Martin Schulz?

Genau an solchen Punkten setzen seine Kritiker an. Seine Praxistauglichkeit wird der Publikumsliebling erst beweisen müssen, sollte die SPD tatsächlich auf ihn als Kanzlerkandidat setzen. Viele Sozialdemokraten erinnern an den legendären „Schulz-Zug“, der ein paar Monate mit atemberaubendem Tempo durch Deutschland gebraust war und am Ende als Bimmelbahn in den Zielbahnhof stotterte.

Das Desaster des erst gefeierten und dann vom Hof gejagten Martin Schulz bei der Bundestagswahl 2017 lässt sich allerdings nur bedingt mit der Situation von Pistorius vergleichen. Anders als Schulz hat er schon gezeigt, dass er im Berliner Haifischbecken überleben kann, Stichwort Schleudersitz. Zudem ist die Strecke bis zum Wahltag im Februar nicht so elend lang wie damals. Nach Weihnachten bleiben bloß ein paar Wochen Wahlkampf. Und natürlich müsste Pistorius dann als Kanzlerkandidat plötzlich Fragen beantworten, auf die er womöglich nicht vorbereitet ist. Wie will er die Wirtschaft wieder in Schwung kriegen, welche Lösungen hat er in der Migrationspolitik, was wird aus dem Bürgergeld und wie lassen sich die Haushaltslücken schließen?

Als Oberbürgermeister und Minister hat Pistorius geliefert

Klar, der 64-Jährige müsste sich dann schnell viel breiter aufstellen. Aber dass er kein politisches One-Hit-Wonder ist, hat er bereits als Oberbürgermeister von Osnabrück und Innenminister in Niedersachsen bewiesen. Und: Er wäre uneitel genug, um sich für Themengebiete, in denen er selbst nicht liefern kann, starke Köpfe an seine Seite zu holen. Hinzu kommt: Anders als Schulz damals müsste Pistorius es ja nicht mit einer halbwegs populären Amtsinhaberin Angela Merkel aufnehmen, sondern mit einem in weiten Teilen der Bevölkerung eher geduldeten als geliebten Oppositionschef Friedrich Merz. Dem CDU-Vorsitzenden dürfte ein Kandidatentausch der SPD auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl jedenfalls mindestens genauso schlimme Bauchschmerzen bereiten wie dem dann in Rente geschickten Kanzler.