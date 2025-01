CDU-Politiker Spahn will gutes Verhältnis zu Trump: „Unsere Sicherheit hängt von den USA ab“

Mit einer regelrechten Abrechnung mit der Vorgängerregierung kehrte Donald Trump am Montag zurück ins Weiße Haus. Der Republikaner wurde in einer feierlichen Zeremonie in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Die Feier musste aufgrund des kalten Wetters ins Kapitol verlegt werden.

„Das goldene Zeitalter Amerikas beginnt genau jetzt“, betonte Trump in seiner Antrittsrede. Der Betrug am eigenen Volk, begangen vom politischen Establishment, müsse ein Ende haben. Der 20. Januar 2025 werde als Tag der nationalen Befreiung in die Geschichte eingehen. Er werde den „furchtbaren Verrat“ vollständig rückgängig machen. Trump erhielt tosenden Applaus der Gäste.

CDU-Politiker Spahn plädiert für partnerschaftlichen Umgang mit Trump

Die Union in Deutschland plädiert für einen partnerschaftlichen Umgang mit dem Republikaner. „Wir haben ein nationales Interesse daran, ein gutes Verhältnis zu den USA und ihrem Präsidenten zu haben“, mahnte Jens Spahn. Der CDU-Abgeordnete war im Wahlkampf immer wieder in den Vereinigten Staaten. „Unsere Sicherheit in Deutschland hängt von den USA ab“, sagte er. „Unser Wohlstand hängt auch maßgeblich von den USA ab, die Vereinigten Staaten sind unser wichtigster Handelspartner.“ Die aktuelle Bundesregierung sei gleichwohl noch schlechter vorbereitet als 2017. „Keine Kontakte, keine Themen, nichts vorbereitet, nichts abgestimmt mit den europäischen Partnern“, kritisierte er.

Spahn schlug einen Deal mit Trump vor. „Wir brauchen zum Beispiel mehr Flüssiggas LNG und wir brauchen mehr Waffen, um die Bundeswehr auszurüsten“, erklärte er. Beides könne man in den USA kaufen. Das sei die Grundlage für einen Deal: Mehr transatlantischer Handel einerseits und dafür andererseits ein gemeinsames Vorgehen gegen China. „Das kann die Basis für einen Neustart mit den USA sein“, hoffte der Abgeordnete.