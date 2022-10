Freitesten aus der Corona-Isolation: Wann und wie geht es?

Die Regeln zur Corona-Isolation und zum Freitesten sind je nach Bundesland unterschiedlich. Wo darf wann sich wann und wie freitesten? Ein Überblick.

Wer einen positiven Coronatest gemacht hat, egal ob PCR-Test oder Antigen-Schnelltest, muss in Isolation. Aber wie lange dauert die Isolation an und wann kann man sich wieder "freitesten"? Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.

Bundesweit gilt zunächst einmal eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts ( RKI), die am 2. Mai 2022 veröffentlicht wurde. Da die Isolations-Anordnung allerdings Ländersache ist, können die genauen Regelungen voneinander abweichen. Um jegliche Verwirrung zu vermeiden, folgt hier ein Überblick.

Freitesten aus Corona-Isolation: Was bempfiehlt das RKI?

In dem aktuellen Schreiben des RKI zur Corona-Isolation und dem Freitesten wird eine Isolation von mindestens fünf Tagen nach einem positiven Test empfohlen. Das Freitesten an Tag fünf mit einem Antigen-Schnelltest sollte nicht verpflichtend sein, es wird allerdings "dringend" dazu geraten. Sollte der Test beim Freitesten noch positiv sein, sollte die Isolation verlängert werden und ein neuer Test am nächsten Tag gemacht werden. Dabei wird nicht unterschieden zwischen Ungeimpften und Geimpften oder Geboosterten. Für Beschäftigte im Bereich Gesundheit und Pflege ist das Freitesten weiterhin verpflichtend.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: AFP

Soweit die Empfehlung des RKI. Doch wie wird diese von den Ländern umgesetzt? Die meisten Regelungen ähneln sich, es gibt allerdings leichte Unterschiede. So sieht es aktuell aus:

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg setzt auf etwas strengere Isolations-Regeln. Prinzipiell kann die Isolation nach fünf Tagen beendet werden, allerdings nur, wenn man seit 48 Stunden keine Corona-Symptome mehr hatte. Hat man noch Symptome, wird die Isolation so lange verlängert, bis man 48 Stunden symptomfrei war. Maximal kann die Isolation zehn Tage dauern.

Eine detailliertere Auflistung der Regeln und eine Berechnung der Isolationszeit finden Sie auf der Seite des Landes Baden-Württemberg.

Lesen Sie dazu auch

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Bayern

In Bayern gelten die gleichen Regeln wie in Baden-Württemberg, die Isolation muss mindestens fünf Tage dauern und kann maximal 10 Tage dauern. Um die Isolation zu beenden, müssen 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegen. Ein Schnelltest vor Beendigung der Isolation wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend. Genauere Informationen finden Sie auf der Seite des Landes Bayern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. – Datenschutzerklärung Video: SID

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Berlin

Ein wichtiger Unterschied in Berlin ist, dass in der Hauptstadt erst am Tag nach dem positiven Test gezählt wird. Dieser Tag ist also der erste der Isolation. Die Isolation endet ohne weitere Testung nach zehn Tagen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Isolation früher zu beenden, allerdings setzt Berlin hier auf strenge Regeln.

Ein Freitesten ist frühestens am fünften Tag der Isolation möglich und auch nur dann, wenn man seit 48 Stunden keine Symptome mehr hat. Ein negativer PCR-Test oder Antigen-Schnelltest (nur von offizieller Stelle, ein Selbsttest zählt nicht) kann einen dann von der Isolationspflicht befreien. Ein negativer Test, der am vierten Tag der Isolation durchgeführt wurde, ist nicht gültig.

Nachdem Bürgertests nicht mehr allgemein kostenlos zugänglich sind, kann man in Berlin mit dem Vorzeigen der sogenannten "Isolationsbescheinigung" einen kostenlosen Bürgertest erhalten. Die Isolationsbescheinigung bekommt man, wenn man seinen positiven Corona-Test beim Gesundheitsamt einschickt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite von Berlin.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Brandenburg

In Brandenburg gilt die gleiche Regelung wie in Baden-Württemberg und in Bayern. Die Corona-Isolation dauert maximal zehn Tage, Freitesten ist nicht mehr nötig und wer am fünften Tag der Isolation seit 48 Stunden keine Symptome mehr hat, kann die Isolation beenden. Wer nach fünf Tagen noch Symptome hat, muss sich solange in Isolation begeben, bis er seit 48 Stunden keine Symptome mehr hat. Genauere Informationen auf der Seite des Landes Brandenburg.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Bremen

Auch Bremen übernimmt die weit verbreite Regelung der 48-Stunden-Symptomfreiheit. Nach fünf Tagen kann die Isolation ohne Test beendet werden, wenn seit 48 Stunden keine Symptome vorliegen. Sonst wird die Isolation verlängert, bis seit 48 Stunden keine Symptome vorliegen. Maximal muss man zehn Tage in Isolation. Eine detaillierte Erklärung finden Sie auf der Seite von Bremen.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Hamburg

Hamburg hat eine sehr lockere Regelung verabschiedet. Hier dauert die Isolation fünf Tage, danach kann sie verlassen werden, egal ob man noch Symptome hat oder nicht. Es wird zwar geraten, einen Schnelltest zu machen, sich also freizutesten, verpflichtend ist es allerdings nicht. Der Tag des positiven Testergebnisses gilt als Tag null. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite von Hamburg.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Hessen

Hessen handhabt die Lage ähnliche wie Hamburg. Bei einem positiven Antigen-Schnelltest oder einem Selbsttest muss ein PCR-Test gemacht werden. Ist dieser positiv gilt: fünf Tage Isolation. Nach diesen fünf Tagen kann jeder entscheiden, ob er seine Isolation beenden will. Es wird geraten, 48 Stunden Symptomfreiheit abzuwarten, verpflichtend ist das allerdings nicht. Genauere Informationen zum Beispiel zu Ausnahmen finden Sie auf der Seite des Landes Hessen.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern gelten die gleichen Regeln wie etwa in Baden-Württemberg. Die Isolation muss mindestens fünf Tage dauern und kann maximal 10 Tage dauern. Um die Isolation zu beenden, müssen 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegen. Ein Schnelltest vor Beendigung der Isolation wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend. Den genauen Wortlaut der Regelungen finden Sie auf der Seite des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Niedersachsen

In Niedersachsen gilt auch: Nach einem positiven Test muss man sich für mindestens fünf Tage isolieren. Nur wenn man seit 48 Stunden keine Symptome mehr hatte, kann die Isolation nach 5 Tagen beendet werden. Ein Freitesten mit Schnelltest wird dringend empfohlen, ist allerdings nicht verpflichtend.

Eine Besonderheit gibt es in Niedersachsen: Eine maximale Isolationsdauer ist nicht festgelegt. Wenn man also nach 10 Tagen immer noch Symptome aufweist, darf man die Isolation nicht beenden. Mehr Informationen sind auf der Seite des Landes Niedersachsen zu finden.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Nordrhein-Westfalen

In Nordrhein-Westfalen dauert die Corona-Isolation mindestens fünf und höchstens zehn Tage nach einem positiven Testergebnis. Nach fünf Tagen kann man sich mit einem negativen Antigen-Schnelltest oder einem negativen PCR-Test aus der Isolation freitesten. Ein Selbsttest ist nicht ausreichend. Bei einem positiven PCR-Test mit einem CT-Wert über 30 kann man ebenfalls die Isolation beenden. Symptomfreiheit ist in NRW nicht relevant. Die Details der Regelungen finden Sie auf der Seite des Landes Nordrhein-Westfalen.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz verlangt eine Isolation von mindestens fünf und höchstens zehn Tagen. Nach fünf Tagen, vorausgesetzt man ist seit 48 Stunden symptomfrei, kann die Isolation beendet werden. Ein Freitesten ist nicht nötig. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Wer direkt nach seinem ursprünglichen, positiven Schnelltest einen PCR-Test macht und dieser negativ ausfällt, kann eine Isolation umgehen. Mehr Details finden Sie auf der Seite des Landes Rheinland-Pfalz.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung im Saarland

Im Saarland gelten auch fünf Tage Minimal- und zehn Tage Maximaldauer für die Isolation. Nach frühestens fünf Tagen kann die Isolation beendet werden, falls seit 48 Stunden keine Symptome mehr vorliegen. Ein Freitesten ist nicht mehr nötig, wird aber dringend empfohlen. Sollte der Test trotz mangelnder Symptome oder sogar nach Ablauf der zehn Tage immer noch positiv sein, wird geraten, sich freiwillig weiter zu isolieren. Genaueres dazu auf der Seite des Saarlands.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Sachsen

Sachsen hält sich an die weit verbreitete Regelung der 48-Stunden-Symptomfreiheit. Wer nach fünf Tagen Isolation in Folge eines positiven Corona-Tests keine Symptome mehr aufzeigt (oder nie hatte), kann die Isolation verlassen. Ein negativer Test ist dabei nicht nötig. Wer noch Symptome hat, muss seine Isolation verlängern, bis er seit 48 Stunden symptomfrei ist. Nach zehn Tagen endet automatisch die Isolation, egal ob Symptome noch vorhanden sind oder nicht. Die Details erfahren Sie auf der Seite Sachsens.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt setzt auf eine lockere Regelung: Fünf Tage nach dem positiven Testergebnis ist die Isolation beendet. Dafür muss keine Symptomfreiheit vorherrschen und auch kein Test gemacht werden. Zusätzlich gilt ein positives Schnelltestergebnis, falls direkt danach ein negativer PCR-Test gemacht wird, als widerlegt und die Isolation kann vermieden werden. Die Regelung im Wortlaut finden Sie auf der Seite Sachsen-Anhalts.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Schleswig-Holstein

Auch Schleswig-Holstein fährt eine vergleichsweise lockeren Kurs. Die Isolation endet automatisch nach zehn Tagen, Symptomfreiheit muss dafür nicht vorliegen und ein Test ist auch nicht nötig. Es wird jedoch empfohlen, vor Beendigung der Isolation einen Test zu machen und im Falle eines positiven Ergebnisses die Isolation zu verlängern. Mehr Informationen finden Sie auf der Seite Schleswig-Holsteins.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Thüringen

In Thüringen gilt, dass die Isolation frühestens nach fünf Tagen nach dem positiven Testergebnis verlassen werden darf, sofern man seit 48 Stunden keine Symptome mehr hat. Andernfalls muss die Isolation verlängert werden, maximal auf zehn Tage. Ein Freitesten ist nicht mehr nötig. Die genauen Regelungen finden Sie auf der Seite Thüringens.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Andere Regeln für Beschäftigte im Bereich Gesundheit und Pflege

In allen 16 Bundesländern gelten Ausnahmeregelungen für Beschäftigte im Bereich Gesundheit und Pflege, meistens orientiert an den Empfehlungen des RKI. Die genauen Regeln finden sich auf den Webseiten der jeweiligen Landesgesundheitsministerien.