Ranking: Welches Land hat 2024 die stärkste Armee in der Nato?

Die Nato nimmt seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine eine noch wichtigere Rolle ein. Doch welche Nato-Staaten verfügen über das stärkste Militär? Ein Überblick.

Die Nato hat seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine deutlich an Bedeutung gewonnen. Eine Mitgliedschaft ist für viele Länder enorm wichtig, da sie eine Aggression von Russland befürchten. Der Hintergrund ist der Nato-Bündnisfall (Artikel 5), welcher dann in Kraft tritt, wenn ein Nato-Staat angegriffen wird. Er besagt, dass dem betroffenen Land dann alle anderen Nato-Staaten zu Hilfe eilen müssen. Auch militärisch.

Doch welches Land des Verteidigungsbündnisses besitzt die stärkste Armee? Und wie stark ist das Militär der Nato im Vergleich zu den russischen Streitkräften? Ein Überblick.

Nato-Ranking: Armee-Stärke der Nato-Länder im Vergleich

Einige Nato-Staaten gehören zu den stärksten Armeen der Welt. Das ergibt sich auch aus dem "Global Firepower Index", der jedes Jahr eine Analyse abgibt. In dem Bericht für das Jahr 2024 wurde das Militär von 145 Ländern unter die Lupe genommen. Expertinnen und Experten analysierten die Stärke der Armeen anhand von mehr als 60 Kategorien. Ganz oben landet in dem Ranking die USA, welche auch Nato-Mitglied ist.

Je näher die Zahl des Power-Index an 0 ist, desto stärker wird das Militär eingeschätzt. Aus den Daten ergibt sich folgende Armee-Stärke der schlagkräftigsten Nato-Staaten. Deutschland hat es im Nato-Ranking gerade so unter die Top 10 geschafft.

Nato-Rangliste 2024: Armee-Stärke im Überblick

USA : 0,0699 (Power-Index) Großbritannien : 0,1443 Türkei : 0,1697 Italien : 0,1863 Frankreich : 0,1878 Deutschland : 0,2847 Spanien : 0,2882 Polen: 0,2917 Kanada : 0,3813 Griechenland : 0,4349

Ranking der Armee-Stärke: Truppenstärke der Nato-Länder in einer Liste

Wenn es um die Truppenstärke geht, steht Deutschland im Nato-Ranking schon etwas besser da. Das geht aus Daten der Nato hervor. Alle Länder in der Übersicht:

USA : 1.328.000 Türkei : 355.200 Polen: 202.100 Frankreich : 200.000 Großbritannien : 184.860 Deutschland : 181.600 Italien : 165.500 Griechenland : 142.700 Spanien : 133.282 Rumänien : 81.300 Kanada : 68.000 Ungarn : 41.600 Niederlande : 41.380 Bulgarien : 37.000 Tschechien : 28.000 Belgien : 25.000 Portugal : 24.000 Finnland : 24.000 Norwegen : 23.250 Litauen : 23.000 Dänemark : 20.000 Slowakei : 19.500 Lettland : 17.250 Kroatien : 14.325 Nordmazedonien : 9000 Estland : 7700 Slowenien : 7300 Albanien : 6600 Montenegro : 2350 Luxemburg : 1000 Island : keine eigene Armee

Nato: Armee-Stärke im Vergleich zu Russland im Jahr 2023

Die Nato stellt derzeit den Gegenpol zu Russland dar. Sie unterstützt die Ukraine und zeigt verstärkte Präsenz in den Ländern, welche an Russland grenzen. Doch wie stellt sich überhaupt die Gemengelage der Nato auf der einen und Russland auf der anderen Seite dar? Die Zahlen von Statista zeigen, dass in allen wichtigen militärischen Kategorien die Nato die Nase vorn hat. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass Russland auch eine der größten Atommächte der Welt ist.

