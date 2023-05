Generationenforschung

07:50 Uhr

Ist die Generation Z wirklich arbeitsfaul?

Plus Von Wirtschaft bis Politik lautet die Klage: Die unter 30-Jährigen sind leistungsschwach. Eine neue Studie hat das Klischee untersucht und liefert überraschende Einsichten.

Von Celine Theiss

Die "Generation Z" ist faul, möchte nur noch vier Tage arbeiten, stellt zu hohe Ansprüche an den Arbeitgeber und ist onlinesüchtig. Mit diesen Vorurteilen sehen sich immer mehr die unter 30-Jährigen in Deutschland konfrontiert. Dass die junge Generation weniger leistungsfähig sei, als alle anderen Generationen, denken inzwischen fast 70 Prozent der Deutschen laut der Studie "Finanzkompass Deutschland 2023". Das Erstaunlich daran: Auch die jungen Menschen der "Generation Z" denken selbst, dass ihre Altersgruppe leistungsschwach sei. Doch stimmt es wirklich, dass die junge Generation, die gerade auf den Arbeitsmarkt schwärmt, arbeitsscheuer ist als alle anderen Generationen zuvor?

Laut dem Studienautor und Forscher Rüdiger Maas, Mitgründer des Generationenforschungsinstituts in Augsburg, ist die junge Generation mit so vielen Vorurteilen konfrontiert, dass sie inzwischen selbst glaubt, weniger leisten zu können. Das liege auch an den fehlenden Vergleichsmöglichkeiten, denn sie kenne die Arbeitswelt nur so, wie sie aktuell ist. Maas warnt vor einer selbsterfüllenden Prophezeiung: Denn wenn die unter 30-Jährigen von sich glauben, sie können nur wenig, fällt es nicht auf, wenn sie auch nur wenig leisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

