Freitesten aus Isolation: Wo es noch nötig ist und ab wann es geht

Die Regeln zur Corona-Isolation und zum Freitesten sind je nach Bundesland unterschiedlich. Wir geben einen Überblick auf die jeweils geltenden Bestimmungen.

Wer einen positiven Coronatest gemacht hat, egal ob PCR-Test oder Antigen-Schnelltest, musste bis vor einigen Wochen in Isolation. Zum Jahreswechsel 2022 auf 2023 ist das jedoch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wie lange besteht die Isolationspflicht - falls nötig - und wann kann man sich "freitesten"?

Bundesweit galt zunächst eine Empfehlung des Robert-Koch-Instituts ( RKI), die im Mai 2022 veröffentlicht wurde. Da die Isolations-Anordnung allerdings Ländersache ist, weichen die Regelungen mittlerweile voneinander ab. Um Verwirrung zu vermeiden, folgt hier ein Überblick.

Freitesten aus Corona-Isolation: Was bempfiehlt das RKI?

In dem erwähnten Schreiben des RKI zur Corona-Isolation und dem Freitesten wird eine Isolation von mindestens fünf Tagen nach einem positiven Test empfohlen. Das Freitesten an Tag fünf mit einem Antigen-Schnelltest sollte nicht verpflichtend sein, es wird allerdings "dringend" dazu geraten. Sollte der Test beim Freitesten noch positiv sein, sollte die Isolation verlängert werden und ein neuer Test am nächsten Tag gemacht werden. Dabei wird nicht unterschieden zwischen Ungeimpften und Geimpften oder Geboosterten. Für Beschäftigte im Bereich Gesundheit und Pflege ist das Freitesten weiterhin verpflichtend.

Soweit die Empfehlung des RKI. Doch wie wird diese von den Ländern umgesetzt? So sieht es aktuell aus:

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg hat die Isolationspflicht im November beendet. Zuvor konnte die Isolation nach fünf Tagen beendet werden, wenn man 48 Stunden keine Corona-Symptome mehr hatte. Hatte man sie noch, wurde die Isolation so lange verlängert, bis man 48 Stunden symptomfrei war. Maximale Isolationsdauer: zehn Tage.

Eine detailliertere Auflistung der Regeln finden Sie auf der Seite des Landes Baden-Württemberg.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Bayern

In Bayern gelten die gleichen Regeln wie in Baden-Württemberg, das bedeutet: Auch hier ist die Isolationspflicht Vergangenheit. Wie im Nachbarland müssen Infizierte beim Verlassen des Hauses einen Mund-Nase-Schutz tragen und sind dringend dazu angehalten, Kontakte zu reduzieren. Genauere Informationen finden Sie auf der Seite des Landes Bayern.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Berlin

Strenger geht es in der Hauptstadt zu: Dort herrscht noch Isolationspflicht. Die Isolation nach einer Corona-Infektion endet ohne weitere Testung nach zehn Tagen. Es gibt die Möglichkeit, die Isolation früher zu beenden: Ein Freitesten ist frühestens am fünften Tag der Isolation möglich und auch nur dann, wenn man seit 48 Stunden keine Symptome mehr hat.

Ein wichtiger Unterschied zu anderen Regionen ist, dass in der Hauptstadt erst am Tag nach dem positiven Test gezählt wird. Dieser Tag ist also der erste der Isolation. Ein negativer PCR-Test oder Antigen-Schnelltest (nur von offizieller Stelle, Selbsttest zählt nicht) kann von der Isolationspflicht befreien.

Nachdem Bürgertests nicht mehr allgemein kostenlos zugänglich sind, kann man in Berlin mit dem Vorzeigen der sogenannten "Isolationsbescheinigung" einen kostenlosen Bürgertest erhalten. Die Isolationsbescheinigung bekommt man, wenn man seinen positiven Corona-Test beim Gesundheitsamt einschickt. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite von Berlin.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Brandenburg

In Brandenburg galt mal die gleiche Regelung wie in Baden-Württemberg und in Bayern, mittlerweile jedoch nicht mehr: Die Corona-Isolation dauert maximal zehn Tage, Freitesten ist nicht mehr nötig und wer am fünften Tag der Isolation seit 48 Stunden keine Symptome mehr hat, kann die Isolation beenden. Wer nach fünf Tagen noch Symptome hat, muss sich solange in Isolation begeben, bis er seit 48 Stunden keine Symptome mehr hat. Genauere Informationen auf der Seite des Landes Brandenburg.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Bremen

Auch Bremen übernimmt die weit verbreite Regelung der 48-Stunden-Symptomfreiheit. Nach fünf Tagen kann die Isolation ohne Test beendet werden, wenn seit 48 Stunden keine Symptome vorliegen. Sonst wird die Isolation verlängert, bis seit 48 Stunden keine Symptome vorliegen. Maximal muss man auch in dem Stadtstaat zehn Tage in Isolation. Eine detaillierte Erklärung finden Sie auf der Seite von Bremen.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Hamburg

Etwas weiter westlich ist die Regelung ein Stück weit lockerer: In Hamburg dauert die Isolation ebenfalls mindestens fünf Tage, danach kann sie verlassen werden, egal ob man noch Symptome hat oder nicht. Es wird zwar geraten, einen Schnelltest zu machen, sich also freizutesten, verpflichtend ist es allerdings nicht. Der Tag des positiven Testergebnisses gilt als Tag null. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite von Hamburg.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Hessen

Hessen handhabt die Lage ähnlich wie Bayern und Baden-Württemberg. Bekommen Bürger einen positiven Corona-Test, resultiert daraus keine häusliche Isolation mehr. Jeder Infizierte kann selbst entscheiden, ob er zuhause bleibt. Beim Verlassen des Hauses ist jedoch ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und der nötige Abstand (1,5 Meter) zu wahren. Für kritische Einrichtungen wie Krankenhäuser besteht jedoch Betretungsverbot (Ausnahme: die eigene Betreuung!). Genauere Informationen finden Sie auf der Seite des Landes Hessen.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern fährt einen strengeren Kurs in Sachen Corona-Maßnahmen. Die Isolation muss mindestens fünf Tage dauern und kann maximal 10 Tage betragen. Um die Isolation zu beenden, müssen 48 Stunden Symptomfreiheit vorliegen. Ein Schnelltest vor Beendigung der Isolation wird empfohlen, ist aber nicht verpflichtend. Auch gegen die Abschaffung der Maskenpflicht im ÖPNV hat sich der Landtag im Dezember entschieden. Die Regelungen finden Sie auf der Seite des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Niedersachsen

In Niedersachsen gilt auch: Nach einem positiven Test muss man sich für mindestens fünf Tage isolieren. Nur wenn man seit 48 Stunden keine Symptome mehr hatte, kann die Isolation nach 5 Tagen beendet werden. Ein Freitesten mit Schnelltest wird dringend empfohlen, ist allerdings nicht verpflichtend. Im Nahverkehr gilt nach wie vor eine Maskenpflicht.

Eine Besonderheit gibt es in Niedersachsen: Eine maximale Isolationsdauer ist nicht festgelegt. Wenn man also nach 10 Tagen immer noch Symptome aufweist, darf man die Isolation nicht beenden. Mehr Informationen sind auf der Seite des Landes Niedersachsen zu finden.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in NRW

Ende November gab es in Nordrhein-Westfalen eine Lockerung: Seitdem dauert die Corona-Isolation fünf Tage nach einem positiven Testergebnis und endet anschließend automatisch. Symptomfreiheit ist in diesem Bundesland nicht relevant. Die Details der Regelungen in NRW finden Sie auf der Seite des Landes Nordrhein-Westfalen.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz verlangte bis Ende November eine Isolation von mindestens fünf Tagen, das ist jedoch Vergangenheit: Das Bundesland hat sich in die Riege jener Regionen eingereiht, so nach einem positiven Corona-Befund keine häusliche Isolation mehr angeordnet ist. Stattdessen müssen Infizierte beim Verlassen der eigenen vier Wände einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den Mindestabstand einhalten. Mehr Details finden Sie auf der Seite des Landes Rheinland-Pfalz.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung im Saarland

Anfang Dezember hat es auch im Saarland Lockerungen gegeben, eine Isolationspflicht aufgrund einer Corona-Erkrankung ist seitdem Geschichte. Stattdessen sind die Bürger:innen dazu angehalten, beim Verlassen der eigenen vier Wände eine FFP2-Maske zu verwenden. Unter freiem Himmel bei einem Mindestabstand von 1,5 Metern ist diese Pflicht ausgesetzt. Sollte der Test trotz mangelnder Symptome positiv sein, wird wie überall dennoch geraten, sich freiwillig weiter zu isolieren. Genaueres dazu auf der Seite des Saarlands.

FFP2-Maske: Eine Corona-Maßnahme nach der anderen wurde in den vergangenen Monaten gekippt. In einigen Bundesländern ist auch die Isolationspflicht gefallen. Foto: Boris Roessler, dpa

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Sachsen

Sachsen hält sich an die weit verbreitete Regelung der 48-Stunden-Symptomfreiheit. Wer nach fünf Tagen Isolation in Folge eines positiven Corona-Tests keine Symptome mehr aufzeigt (oder nie hatte), kann die Isolation verlassen. Ein negativer Test ist dabei nicht nötig. Wer noch Symptome hat, soll seine Isolation verlängern, bis er seit 48 Stunden symptomfrei ist. Nach zehn Tagen endet sie automatisch, egal ob Symptome noch vorhanden sind oder nicht. Die Details erfahren Sie auf der Seite Sachsens.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt setzte auf eine lockere Regelung, die Isolationspflicht wurde im Dezember 2022 jedoch noch nicht abgeschafft: Fünf Tage nach dem positiven Testergebnis ist die Isolation beendet. Dafür muss keine Symptomfreiheit vorherrschen und auch kein Test gemacht werden. Zusätzlich gilt ein positives Schnelltestergebnis, falls direkt danach ein negativer PCR-Test gemacht wird, als widerlegt und die Isolation kann vermieden werden. Die Regelung finden Sie auf der Seite Sachsen-Anhalts.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein fährt seit 17. November einen vergleichsweise lockeren Kurs. Es gibt keine Isolationspflicht mehr, trotz eines positiven Corona-Befunds kann das Haus verlassen werden. Stattdessen soll fünf Tage lang ein Mund-Nase-Schutz getragen werden, falls im Freien der Mindestabstand von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann. Mehr Informationen finden Sie auf der Seite Schleswig-Holsteins.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Regelung in Thüringen

In Thüringen gilt, dass die Isolation frühestens nach fünf Tagen nach dem positiven Testergebnis verlassen werden darf, sofern man seit 48 Stunden keine Symptome mehr hat. Andernfalls muss die Isolation verlängert werden, maximal auf zehn Tage. Ein Freitesten ist nicht mehr nötig. Auch eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr ist weiter gegeben. Die genauen Regelungen finden Sie auf der Seite Thüringens.

Freitesten nach der Corona-Isolation: Andere Regeln für Beschäftigte im Bereich Gesundheit und Pflege

In allen 16 Bundesländern gelten Ausnahmeregelungen für Beschäftigte im Bereich Gesundheit und Pflege, meistens orientiert an den Empfehlungen des RKI. Die genauen Regeln finden sich auf den Webseiten der jeweiligen Landesgesundheitsministerien.