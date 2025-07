Klingbeil ermahnt seine Kabinettskollegen zum Sparen

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat bei der Vorstellung des Haushalts für 2026 Einsparungen angemahnt. Man habe die „Verantwortung, auch im Kernhaushalt jetzt massiv zu konsolidieren“, sagte Klingbeil und sprach von einer der „größten innenpolitischen Herausforderungen.“ Es gebe dabei nicht eine einzelne Maßnahme, um die Lücken im Haushalt zu füllen. „Sondern es wird ein Mix aus vielen Maßnahmen sein“, sagte Klingbeil. „Da geht es um Personal, da geht es um Verwaltungsausgaben, da geht es um Förderprogramme, da geht es ums Bürgergeld.“ Dazu werde er auf seine Kollegen zugehen. „Jede und jeder, der da am Kabinettstisch sitzt, wird sparen müssen.“

Gleichzeitig kündigte Klingbeil an, stärker gegen Steuerbetrug und Finanzkriminalität vorzugehen, um die Staatskasse zu füllen. Ein entsprechender Gesetzentwurf soll zeitnah kommen.

In der Planung klafft eine Lücke von 172 Milliarden Euro

Konkret beläuft sich die Lücke in der Haushaltsplanung von 2027 bis 2029 auf 172 Milliarden Euro. Sie ist damit höher, als die Bundesregierung noch im Juni angenommen hatte. Grund dafür sind die vorgezogene Ausweitung der Mütterrente sowie Kompensationen für Kommunen und Länder in Milliardenhöhe. Für 2026 sind Ausgaben in Höhe von über 520 Milliarden Euro geplant, ein Anstieg von 3,5 Prozent gegenüber diesem Jahr. Zwar hat sich die Bundesregierung mit der gelockerten Schuldenbremse und dem Sondervermögen für Infrastruktur Spielraum verschafft. Allerdings sind diese Ausgaben weitestgehend zweckgebunden. Im Kernhaushalt fehlen der Bundesregierung Mittel aufgrund steigender Zinsen und schwächelnder Wirtschaft.