Wegen Stromsteuer müssen Merz und Klingbeil den ersten Krach wegmoderieren

Zwei Monate nach Übernahme der Regierungsgeschäfte liegen Union und SPD das erste Mal für alle sichtbar über Kreuz. Es geht dabei nicht nur um fünf Milliarden Euro, sondern um einen höheren Preis. Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen, das ist eines der übergeordneten Ziele dieser Bundesregierung. Gelingen soll das, indem der Staat besser funktioniert. Aber auch dadurch, dass das Leben wieder bezahlbar wird.

Doch Kanzler Friedrich Merz und sein Kabinett erfahren in diesen Tagen, wie schwer das ist. Kaum gibt es mal gute Zahlen zur Inflation, da vermiesen Meldungen über möglicherweise steigende Ticketpreise bei der Bahn die Stimmung. Damit das Regierungsziel „Vertrauensbildung“ nicht schon in den ersten Wochen verwässert, sollten zumindest die Entlastungspläne der schwarz-roten Koalition funktionieren. Doch auch da hakt es gerade gewaltig. Am Mittwochabend kam in Berlin der Koalitionsschuss zusammen, um wichtige Weichenstellungen etwa bei der Senkung der Stromsteuer vorzunehmen.

Senkung Stromsteuer wird zum Konfliktthema der Bundesregierung

Bei Gluthitze in die „Waschmaschine“: Das wegen seines Aussehens vom Volksmund so getaufte Kanzleramt war Schauplatz des Treffens der Spitzen von CDU, CSU und SPD. Quirlige Verhandlungen wurden erwartet, und das vor allem wegen der Stromsteuer. Finanzminister Lars Klingbeil sah vor dem Treffen nicht den nötigen Spielraum im Haushalt, um diese Steuer wie im Koalitionsvertrag versprochen auch für die Verbraucher zu senken. Die Union ging auf die Barrikaden. Sie will, dass die Entlastung für alle und nicht nur für Unternehmen schnell kommt.

Hinter der Stromsteuer steckt weit mehr als das Thema Entlastung. Es geht nach nicht einmal 100 Tagen bei Schwarz-Rot bereits darum, die Kräfte zu messen. Das Stillhalteabkommen ist gebrochen. Die Verabredung, unterschiedliche Ansichten intern zu diskutieren und nicht in der Öffentlichkeit auszutragen, ist passé. Die Position von SPD-Co-Chef Klingbeil zur Stromsteuer wurde umgehend von den CDU-Schwergewichten Jens Spahn und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst kritisiert. Anders als üblich, sprangen Klingbeil die eigenen Genossen nicht zur Seite. Auf dem Parteitag der SPD am vergangenen Wochenende unter Druck und wurde dort abgestraft. Nur knapp 65 Prozent der Delegierten bestätigten ihn als Vorsitzenden. Eine Klatsche.

Können Lars Klingbeil und Friedrich Merz jeweils ihre Parteien zusammenhalten?

Vor dem Koalitionsausschuss stellte sich damit nicht nur die Frage nach praktischen Entscheidungen. Es geht in der Regierung gerade auch sehr um das interne Klima. Kann Klingbeil seine Reihen zusammenhalten? Ist Merz in der Lage, große Egos wie Wüst und Spahn einzufangen? Will er das überhaupt? Für einen Regierungschef kann es bis zu einem gewissen Grad durchaus hilfreich sein, wenn die „Untergebenen“ sich nicht zu sehr verbrüdern. Die Umstände zwangen den Kanzler bisher dazu, sich auf die Außenpolitik zu fokussieren. Im Inland ist jetzt Gestaltungswillen gefragt und der Sauerländer weiß, dass er es nicht nur laufen lassen kann. „Ich habe natürlich schon mehr vor, als nur Krise zu managen“, sagte er in der ARD.

Vor dem Koalitionsausschuss wurde zumindest eine Annäherung bei der umstritten Stromsteuer auch deshalb erwartet, weil sich Merz grundsätzlich offen für eine mögliche Ausweitung gezeigt hatte. Der Vorschlag aus Unionsreihen, im Gegenzug stärker als geplant beim Bürgergeld zu sparen, dürfte bei der SPD auf wenig Entgegenkommen stoßen. Die Sozialdemokraten haben ohnehin schwer dran zu schlucken, dass es das Bürgergeld dem Namen nach bald nicht mehr geben wird und durch eine „Neue Grundsicherung“ ersetzt wird. Sie wehren sich auch gegen den Vorwurf aus den Reihen der Union, dass sich die Bezieher auf Staatskosten ausruhen.

Die neugewählte SPD-Co-Chefin Bärbel Bas hatte den Koalitionspartner auf dem Parteitag bereits unverblümt attackiert. Die Arbeitsministerin kritisierte Äußerungen, die den Deutschen Faulheit unterstellen, wie sie in der Vergangenheit unter anderem von Friedrich Merz und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zu hören waren. Bas betonte das Solidarprinzip als Kit, der die Gesellschaft zusammenhalte. Sanktionen für absolute Arbeitsverweigerer können sich die Sozialdemokraten zwar vorstellen. Tiefgehende Leistungskürzungen hingegen werden mit ihnen hingegen kaum zu machen sein. Auch deshalb, weil der neue Mindestlohn geringer ausfällt, als sie ihren Wählerinnen und Wählern versprochen haben.