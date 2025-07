Das neue Digitalministerium muss alles umkrempeln

Zunächst sollte man den Begriff "Daten" genauer definieren! Neuerdings versteht man unter Datenschutz speziell Schutz von personenbezogenen Daten. Beispielsweise hat das Finanzamt Zugriff auf alle personenbezogenen Daten, da nur so sichergestellt ist, dass die anfallenden Steuern (zwangsweise) tatsächlich bezahlt werden (AG, Rentenversicherung, Banken usw. müssen die Einnahmen automatisch dem Finanzamt mitteilen). Außerdem berichtet hier das Finanzamt automatisch an das Kirchensteueramt (zumindest in Bayern - die wollen ja auch noch Geld). Wenn jetzt die verschiedenen Ämter in Deutschland die gleichen Daten verwenden müssen, diese aber nicht (aus welchen Gründen auch immer) weitergegeben werden dürfen/wollen, ist ein Digitalministerium sehr hilfreich und könnte tatsächlich einige Milliarden Euro einsparen. Unter Daten kann man außerdem Geistiges Eigentum in Form von Berichten, Vorträgen, Bildern u.a. verstehen (Datenklau).