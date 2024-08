Kritik nach RKI-Files: Wir sollten gemeinsam aus Corona-Fehlern lernen

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie drängen sich zwei Weisheiten auf. Erstens: Hinterher ist man immer schlauer. Und: Irren ist menschlich. Zu Beginn der weltweiten Verbreitung des Virus konnte niemand seriös vorhersagen, was alles kommen würde. Das Robert Koch-Institut (RKI) notierte zunächst noch nüchtern: „Wuhan: 41 Fälle wurden identifiziert.“ Die dann rasant steigenden Todeszahlen versetzten die Weltgemeinschaft in einen Schock, nicht aber in eine Starre. Im Gegenteil. Es wurde schnell reagiert, auch in Berlin.

In der Folge gab es eine Reihe von Fehleinschätzungen. So mutet etwa die Schließung von Schulen und Kitas aus heutiger Sicht brutal und falsch an, die Wirkung von Impfstoffen wurde falsch eingeschätzt. Aber wer die Regierung deswegen anprangert, sollte sich die Zustände damals in Erinnerung rufen. Die Verunsicherung war riesengroß, viele Menschen hatten Todesangst. Wer stirbt als nächstes? Bin ich bald betroffen? Die Meinungen selbst im engen Freundeskreis gingen weit auseinander. Die einen trugen ständig Maske und nahmen jede Impfung mit, die sie bekommen konnten. Die anderen werteten beides als Einschränkung ihrer persönlichen Freiheit und handelten entsprechend. Zwischen diesen beiden Polen bewegte sich auch die Corona-Politik der Bundesregierung.

RKI-Files: Kubicki ist besonders schlau

Deren Corona-Maßnahmen heute mit sicherem Abstand zu verurteilen, ist mindestens unfair. Wer bestimmte Anordnungen als überzogen kritisiert, muss sich immer fragen lassen: Wie viele Tote wären möglicherweise mehr zu beklagen gewesen, wenn es diese Maßnahmen nicht gegeben hätte? Es gilt der Satz von oben: Hinterher ist man immer schlauer. Oberschlaumeier wie der FDP-Abgeordnete Wolfgang Kubicki täten gut daran, sich zu mäßigen.

Es bringt auch keinen Erkenntnisgewinn, sich dem Lager der Verschwörungstheoretiker anzuschließen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach entschied nicht im freien Raum, er ließ sich von Expertinnen und Experten beraten. Darunter jene des Robert Koch-Instituts. Dem RKI jetzt eine Verschleierungsabsicht zu unterstellen, ist absurd. Das Institut hat den ersten Schwung der Corona-Protokolle ins Netz gestellt, weitere „RKI-Files“ werden folgen. Dass es so lange dauert(e) ist keine böswillige Vertuschung, sondern dem Datenschutz geschuldet.

Wenn die Corona-Pandemie überhaupt einen Nutzen haben kann, dann den, dass aus gemachten Fehlern die richtigen Schlüsse für die Zukunft gezogen werden. Dafür brauchte es eine ruhige Analyse. Eine vorverurteilende Schnappatmung hilft niemandem.