Zahlen-Wirrwarr um Corona-Tote: Warum es plötzlich 162 mehr Fälle sind

Plus Wie viele Menschen sind zuletzt im Kreis Neu-Ulm im Zusammenhang mit Corona gestorben? Genau lässt sich das gerade nicht sagen. Das Gesundheitsamt erklärt, warum.

Es passierte in den Jahren der Corona-Pandemie immer wieder: Die Zahlen, die beim Landratsamt beziehungsweise beim Robert-Koch-Institut für den Landkreis Neu-Ulm veröffentlicht wurden, stimmten nicht überein oder mussten korrigiert werden. Auch jetzt ist das wieder passiert. Das Gesundheitsamt erklärt, wie es diesmal zu dem Fehler gekommen ist.