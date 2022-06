Das Update zum Ukraine-Krieg vom 12. Juni

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Nichts ist wie immer, aber es schmeckt wie immer. Zumindest sagen das die Gäste bei "Wkusno i Totschka" (Lecker und Punkt). So heißen die Schnellrestaurants, die in Russland nun auf McDonald's folgen. Wie viele andere ausländische Unternehmen hat auch die Fast-Food-Kette das Land verlassen, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Einen Big Mac sucht man dort seither vergeblich. Ein Unternehmer aus Sibirien sorgt seit heute für Ersatz. Unsere Korrespondentin Inna Hartwich hat es sich angesehen.

Der Tag: Wann kommt eigentlich Olaf Scholz? Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sind bereits in die Ukraine gereist. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist erst gestern in Kiew angekommen. Und der deutsche Kanzler? Der ziert sich. Dabei hat ihn der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schon vor Wochen eingeladen. Er wolle nicht einfach nur für ein kurzes Händeschütteln mit anschließendem Foto nach Kiew reisen, hieß es von Scholz. Doch nun scheint die Sache konkreter zu werden. Noch im Juni will Scholz die Reisekoffer für einen Ukraine-Trip packen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die Enttäuschung bei vielen Autofahrerinnen und Autofahrern ist groß: Da verspricht die Bundesregierung einen Tankrabatt. Und was kommt an? Nichts. Also fast nichts. Den Eindruck haben zumindest die, die zurzeit an der Zapfsäule stehen. Wie viel vom Rabatt wirklich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommt, zeigt die Analyse unseres Autors Jakob Stadler. SPD-Chefin Saskia Esken hat angesichts der hohen Spritpreise noch eine andere Idee: Gar nicht erst Auto fahren. In einem Interview hat Esken Sonntagsfahrverbote als mögliche Hebel der Regierung ins Spiel gebracht. Und auch die CSU kramt noch einmal einen älteren Vorschlag heraus: Anja Weisgerber, Umweltpolitikerin ihrer Partei, hat sich dafür ausgesprochen, die verbliebenen drei Atomkraftwerke am Netz zu halten.

Die Region: Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch das Augsburger Staatstheater. Das Drama "Ugly Lies The Bone" handelt von einer Veteranin und davon, wie sehr der Krieg Menschen verändern und zerstören kann. Richard Mayr hat sich die Premiere angesehen.

