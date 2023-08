Das Update zum Ukraine-Krieg vom 12. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

An der Brücke von Kertsch zwischen dem russischen Festland und der völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat es erneut Explosionen gegeben. Die russische Luftabwehr habe am Samstagmittag zwei feindliche Raketen abgeschossen, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter der Halbinsel, Sergej Aksjonow, auf Telegram mit. "Die Krim-Brücke ist nicht beschädigt", schrieb er. Unabhängig überprüfen ließ sich das zunächst nicht. Der Autoverkehr über das 19 Kilometer lange Bauwerk wurde vorübergehend eingestellt. Russland machte die Ukraine, gegen die es seit mehr als 17 Monaten einen Angriffskrieg führt, für den Angriff verantwortlich. In sozialen Netzwerken wurden derweil Fotos und Videos veröffentlicht, die hohe Rauchsäulen an der für Russland strategisch wichtigen Brücke zeigen. Anwohner berichteten demnach von Explosionsgeräuschen. Wenig später schrieb Aksjonow, es habe erneut einen Raketenangriff gegeben, der ebenfalls abgewehrt worden sei. Auch das ließ sich nicht überprüfen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, kündigte eine Reaktion Moskaus an.

Der Tag: Die Republikaner versuchen im US-Wahlkampf, Präsident Joe Biden in die Affäre um seinen Sohn Hunter Biden hineinzuziehen. Sie behaupten, der US-Präsident habe als damaliger Vizepräsident an fragwürdigen Geschäften seines Sohnes in der Ukraine und in China mitverdient. Gegen den Sohn von US-Präsident Biden laufen seit einigen Jahren Ermittlungen. Jetzt könnte das Wahljahr 2024 von zwei Strafverfahren gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten und den Sohn des demokratischen Amtsinhabers geprägt werden.

Die Lage: Nachdem die Preise für Gas mit Beginn des Krieges in der Ukraine stiegen die Energiepreise in die Höhe, dann sanken sie wieder deutlich. Das macht sich jetzt in der Region bemerkbar. Zum 1. Oktober senken die Augsburger Stadtwerke die Preise für Strom und Gas in der Grundversorgung senken. Beim Gas läuft es auf eine Senkung um 35 Prozent auf dann 11,31 Cent pro Kilowattstunde hinaus, beim Strom auf eine um elf Prozent auf dann 46,57 Cent pro Kilowattstunde. Doch die Preise liegen noch immer über denen vor einem Jahr.

Foto: Efrem Lukatsky, dpa/AP

Die 60-jährige Svitlana hält ein Maschinengewehr während einer freiwilligen militärischen Ausbildung für Zivilisten in Kiew.

Im Interview mit unserer Redaktion warnt FDP-Urgestein Gerhart Baum eindringlich vor der AfD. Er beobachtet eine Radikalisierung der Mitte und meint, Gruppen rotteten sich im Internet hinter Verschwörungstheorien zusammen. Dafür werde jeder Anlass genutzt: Covid, das Flüchtlingsproblem, aber auch der Krieg in der Ukraine.

