Das Update zum Ukraine-Krieg vom 26. Mai

Spätestens seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist klar: Deutschland muss unabhängiger werden von russischen Rohstoffen. Ein Weg dahin könnte über Windkraft führen. Doch während die Bundesregierung beim Ausbau erneuerbarer Energien aufs Tempo drückt, steckt die Windkraft-Branche in Deutschland in der Krise. Ein Werk schließt, ein anderes kommt nicht richtig in Tritt. Was schief läuft, lesen Sie hier.

Der Tag: Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) seinen Auftritt für eine Abrechnung mit Russlands Präsident Putin genutzt. "Schon jetzt hat er alle seine strategischen Ziele verfehlt", sagte Scholz am Donnerstag in seiner Rede zum Abschluss der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos in der Schweiz. "Eine Einnahme der gesamten Ukraine durch Russland scheint heute weiter entfernt als noch zu Beginn des Krieges. Mehr denn je betont die Ukraine ihre europäische Zukunft." Zudem beschäftige ihn die Sorge, "ob jetzt ein Krieg ausbricht, der über den gegenwärtigen Krieg in der Ukraine hinausgreift". Dies müsse "jeden Tag ein Ansporn sein, dass wir alles dafür tun, dass dieser furchtbare Krieg so schnell wie möglich endet".

Die Lage: Während Scholz in Davos sprach, ist die deutsche Fregatte "Mecklenburg-Vorpommern" auf dem Weg zur Nato-Nordflanke. Sie soll dort Teil der schnellen Eingreiftruppe werden und so zur Bündnisverteidigung beitragen. An Bord des fast 140 Meter langen Schiffs sind rund 220 Soldatinnen und Soldaten, darunter auch Besatzungsmitglieder aus der Slowakei. Auch eine Facharztgruppe sowie Marineflieger mit zwei Bordhubschraubern befinden sich auf der Fregatte.

Die Region: Der Krieg in der Ukraine hat dazu beigetragen, dass hierzulande die Preise für Benzin, Diesel, Öl und Gas gestiegen sind. Um Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten, hat die Bundesregierung daher das Neun-Euro-Ticket auf den Weg gebracht. Die Nachfrage danach ist jetzt schon gewaltig. Auf einigen Strecken könnte es eng in den Zügen werden. Wo genau, erfahren Sie hier.

An diesem Donnerstag geht der Karlspreis 2022 an die belarussischen Aktivistinnen Maria Kalesnikava, Swetlana Tichanowskaja und Veronica Tsepkalo.

Karlspreis 2022 ehrt belarussische Bürgerrechtlerinnen

