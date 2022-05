Wie groß wird der Ansturm auf die Regionalzüge?

Plus Überfüllte Waggons, Gedränge auf dem Bahnsteig: Auf einigen Strecken könnte es eng in den Zügen werden. Nicht nur deshalb sehen Fahrgastvertreter das günstige Ticket kritisch.

Die Nachfrage nach dem Neun-Euro-Ticket ist gewaltig: Allein über ihre digitalen Kanäle hat die Bahn in den ersten Tagen eine Million Tickets verkauft, zwischenzeitlich brachen gar die Server zusammen. Doch während Verbraucherinnen und Verbraucher sich auf günstige Zugfahrten freuen, warnt der Fahrgastverband Pro Bahn vor Problemen, die durch das verbilligte Ticket entstehen können.