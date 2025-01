Drei-Stufen-Plan für Gaza soll die Kämpfe beenden

Ein Drei-Stufen-Plan soll den Krieg zwischen Israel und der Hamas in Gaza nach 15 Monaten beenden. Beide Kriegsparteien stimmten einem Vorschlag der Vermittler Ägypten, Katar und USA zu, wie israelische und arabische Medien sowie internationale Nachrichtenagenturen am Mittwochabend meldeten. Das Misstrauen zwischen Israel und Hamas prägt den Plan, der minutiöse Absprachen beim Geiselaustausch und bei der Rückkehr Vertriebener enthält. Wann die Feuerpause beginnen soll, stand am Abend noch nicht fest. Israel und Hamas standen unter großem Druck, der Waffenruhe bis zur Amtseinführung des künftigen US-Präsidenten Donald Trump kommende Woche zuzustimmen. Ein Überblick über die Eckpunkte des Plans, die Probleme und die Unterhändler.

Der Plan

Die Regeln für die Waffenruhe sollen möglichst viele Bedenken ausräumen und sind deshalb sehr kompliziert. Nach 15 Monaten Krieg, dem Tod von zehntausenden Palästinensern und der Verwüstung des Gaza-Streifens stehen sich die Konfliktparteien so unversöhnlich gegenüber wie am 7. Oktober 2023, als der Konflikt mit dem Hamas-Angriff auf Israel begann. Bisher hatten sich die beiden Seiten nur ein einziges Mal auf eine Waffenruhe geeinigt, die im November 2023 eine Woche hielt.

Nun will Israel vor allem erreichen, dass die noch rund hundert Geiseln aus der Gewalt der Hamas freikommen, und sicherstellen, dass die Hamas nicht noch einmal angreifen kann. Die Hamas will ein endgültiges Ende des Krieges und die Freilassung palästinensischer Häftlinge aus israelischer Haft.

Nach dem Plan soll die Hamas in der ersten Phase von 42 Tagen insgesamt 33 Geiseln freilassen, die ersten drei davon am ersten Tag der Feuerpause. Israel verpflichtet sich zur Freilassung von 30 palästinensischen Häftlingen pro freigelassener Geisel und 50, wenn die Geisel ein israelischer Soldat ist. Israels Armee soll sich aus dicht besiedelten Gebieten in Gaza zurückziehen, die ersten vertriebenen Palästinenser dürfen heimkehren, die humanitäre Hilfe wird verstärkt. Israel und Hamas verhandeln ab der dritten Woche der Feuerpause darüber, wie es nach der ersten Phase weitergehen soll.

Für Phase Zwei sieht der Plan die Freilassung aller verbliebenen lebenden Geiseln durch die Hamas innerhalb von weiteren 42 Tagen vor. Israel lässt weitere palästinensische Häftlinge frei, deren Zahl noch zu klären ist, und zieht seine Armee vollständig aus Gaza ab. In Phase Drei übergibt die Hamas die Leichen der toten Geiseln.

Die Probleme

Israel setzte trotz der Fortschritte bei den Verhandlungen seine Angriffe in Gaza fort und tötete laut dem katarischen Sender Al Dschasira von Dienstag- bis Mittwochmittag mehr als 60 Menschen. Die Hamas zögerte mit ihrem Ja zu der Waffenruhe, weil Israel zunächst keinen detaillierten Plan für den Rückzug seiner Truppen aus den verschiedenen Gegenden des Gaza-Streifens vorgelegt habe.

„Es ist ein schlechter Deal“, sagt der israelische Hamas-Kenner und frühere Geisel-Unterhändler Gershon Baskin. Der Plan sei zu langatmig, sagte Baskin unserer Zeitung. Zudem gebe es nach Freilassung der ersten 33 Geiseln keine Garantie, dass auch die anderen freikämen. Vor Monaten sei die Hamas zur Freilassung aller Geiseln innerhalb von nur drei Wochen bereit gewesen, doch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe damals abgelehnt. Jetzt habe der Premier es sich anders überlegt: „Netanjahu will Trump gefallen“, sagte Baskin; Trump hatte eine Feuerpause vor seinem Amtsantritt am 20. Januar verlangt. Baskin sagte, trotz der Mängel des Plans freue er sich, dass die Freilassung der Geiseln zumindest beginnen solle.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass der Einigungsentwurf den Konflikt zwischen Israel und der Hamas nicht beenden wird. Die palästinensische Terrorgruppe habe inzwischen fast so viele neue Kämpfer rekrutiert, wie sie im Krieg gegen Israel verloren habe, sagte der scheidende US-Außenminister Antony Blinken. Mit militärischen Mitteln allein sei die Hamas nicht zu besiegen, meint Blinken. Doch Israel sieht genau dies als wichtigstes Kriegsziel.

Die Vermittler

In der katarischen Hauptstadt Doha, wo die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas stattfanden, kamen die Vermittler am Mittwoch zu einer letzten Runde zusammen. Um Reibungsverluste so klein wie möglich zu halten, saßen alle Delegationen laut Medienberichten im selben Gebäude, so dass die Vermittler zwischen den verschiedenen Zimmern hin- und herlaufen konnten.

Als Gastgeber war der Ministerpräsident von Katar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, zusammen mit dem ägyptischen Geheimdienstchef Hassan Raschad der wichtigste Ansprechpartner der Hamas, weil weder Israel noch die USA direkt mit der Terrororganisation sprechen wollten. Der Hamas-Funktionär Khalil al-Hajja hielt von Doha aus Kontakt zur Hamas-Führung in Gaza. Für Israel waren die Chefs des Auslands- und des Inlandsgeheimdienstes, David Barnea und Ronen Bar, in Katar.

Die USA waren gleich zweimal vertreten. CIA-Direktor Bill Burns vertrat die Regierung des scheidenden Präsidenten Joe Biden, während der New Yorker Immobilienunternehmer Steve Witkoff als Trumps Nahost-Gesandter mit am Tisch saß.